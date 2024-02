La demanda de places de pàrquing augmenta al voltant de la Hispània a Reus

L’inici d’obres del complex de la Hispània va obligar a tancar la zona blava de l’àrea de Riera Miró, molt emprada per la seva proximitat amb el nucli. En aquell moment, els usuaris alertaren que s’haurien de «buscar la vida». Des que els treballs van començar el passat novembre, veïns, immobiliàries i propietaris de pàrquings privats han constatat que la demanda de les places s’ha multiplicat i, alguns, afirmen que també s’han apujat les mensualitats.

Xavier Vallès, de l’associació de veïns Horts de Miró, assegura que «encara costa més aparcar» que abans. Un veí de l’entorn de la Hispània, que prefereix mantenir-se en l’anonimat, explica que el principal problema que, fins ara, han comportat les obres és «trobar aparcament». Des de Núñez i Navarro, empresa gestora del pàrquing El Pallol, detallen que els usuaris van créixer un 15% de novembre a desembre. Entre l’últim mes del 2023 i el gener del 2024, la xifra tornà a incrementar-se en un 15%. Les fonts expliquen que les dades inclouen «tant la rotació com les persones que han llogat places» i que «abans, el nombre era força estable». En el seu cas, consideren que la demanda respon a «l’efecte de les obres i l’obertura del Mercadona al passeig comercial». A la riera de Miró, una altra empresa ofereix places d’estacionament en arrendament. Comenta que «des de fa un o dos mesos» no en té cap disponible. «La Hispània no ajuda a trobar places», afirma. Davant d’aquesta situació, Vallès diu que moltes persones acaben anant a l’avinguda de Marià Fortuny, al Pi del Burgar o a Jardins de Reus.

Mensualitats més cares

Tant Vallès com el veí de la Hispània apunten que, amb l’auge de la demanda, també han apujat els preus de les mensualitats de les places. Vallès apunta que estaria parlant «d’entre 10 i 20 euros més al mes», tot i que no s’atreveix a generalitzar. L’altre ciutadà afirma que els lloguers han arribat a 80 euros i que «la gent ha vist oportunitat de fer negoci». Davant d’aquesta situació, des de la immobiliària Brisasol, amb immobles i pàrquings per la zona, apunten que els preus oscil·len entre els 50 i els 90 euros, si bé «depèn molt del propietari».