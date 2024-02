Aigües de Reus preveu una inversió de 5 milions d'euros aquest any

Aigües de Reus preveu dur a terme inversions per un valor de 5 milions d’euros al llarg de 2024. Una part important d’aquest pressupost es destinarà a intervencions relacionades amb l’actual estat de sequera, com ara l’entrada en servei de pous en desús, la diversificació de fonts de proveïment, una major reutilització d’aigua no potable i la desnitrificació d’alguns pous, entre d’altres obres.

«Com és natural, la sequera ens condiciona directament les inversions i, de fet, el Pla d’Emergència en Situació de Sequera que tenim en vigor ens obliga a no baixar la guàrdia i a tenir a punt preventivament tot un seguit d’equipaments, mesures i infraestructures per si la situació es complica encara més», afirma el regidor responsable del servei, Daniel Rubio. «No hem de perdre de vista que ara mateix Reus segueix en pre-alerta de sequera i que cal que tots siguem previsors, i responsables i prudents en els usos i en el consum d’aigua», afegeix.

El Pla d’Emergència en Situació de Sequera (d’àmbit municipal) inclou la declaració de diversos estats que, segons les fases, preveuen mesures que afecten el regadiu de jardins, l’ompliment de piscines i, en cas d’extrema sequera, els consums municipals i fins i tot l’ajustament de la pressió hidràulica. Un pla de sequera (coordinat amb els Plans Especials de Sequera de Catalunya i del Consorci d’Aigües de Tarragona) que, en tot moment, prioritza el subministrament d’aigua per al consum humà.

Intervencions diverses

En aquest sentit, pel que fa a les obres previstes, hi ha la posada en marxa d’un sistema desnitrificació de l’aigua als pous del polígon Agro-Reus, l’adequació de les instal·lacions de tot un seguit de pous situats en el recinte de l’aeroport, la incorporació d’un sistema de tractament de la terbolesa en pous de l’àrea de Bellisens, seguiment de les obres de recuperació del minat del barri Fortuny i la implantació de nous sistemes de reutilització d’aigua no potable per al reg de diversos parcs públics de la ciutat.

Algunes d’aquestes obres de diversificació de fonts de proveïment fa temps que són sobre la taula i la seva execució, sovint, s’ha anat posposant per la seva complexitat administrativa davant administracions superiors, com és el cas de les intervencions que es duen a terme en els pous de Bellissens (situats en àrea d’influència ferroviària) o de l’aeroport (en terrenys aeroportuaris).

Manteniment de la xarxa

Com és habitual, una altra part important de la inversió es destina al manteniment de la xarxa d’abastament i sanejament de la ciutat, i a la renovació de la xarxa de comptadors en el procés d’implantació progressiva de la tele-lectura. En aquest sentit, al llarg de 2024 es preveu un important desplegament de comptadors intel·ligents que permeten la lectura a distància i faciliten al client el seu consum d’aigua en qualsevol moment.

Transició energètica

El pressupost també inclou, com ha estat la norma els darrers anys, actuacions relatives a la transició energètica i l’impuls de les energies renovables. En aquesta línia de treball s’inclou la millora de la Bassa Nova i donar continuïtat a la renovació de la flota de vehicles, que ara mateix ja és elèctrica en un 71%.

Altres inversions previstes al llarg de 2024, de caràcter més rutinari, tenen a veure amb la renovació i actualització d’equipaments del tot necessaris en el dia a dia, com és el cas del funcionament del laboratori, del sistema informàtic, de l’utillatge i la maquinària o els sistemes de monitorització i control de la xarxa.