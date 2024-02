Prop de 350 joves competeixen a la First Lego League a Reus per resoldre un repte que combina tecnologia i arts

Una guitarra elèctrica impresa en 3D, utilitzant ampolles de plàstic reciclades. Aquest és un dels 22 projectes que s’han presentat aquest dissabte a Reus en la tretzena edició de la First Lego League. Prop de 350 alumnes, provinents d’una vintena de centres educatius del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès han defensat les seves propostes davant d’un jurat i han demostrat les habilitats dels seus robots sota l’atenta mirada del públic. Enguany, els equips han hagut de trobar una solució tecnològica que ajudés a fomentar una activitat artística. «Volem fomentar la socialització a través de la tecnologia i les arts», ha detallat el director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la URV, Àngel Cid.

Durant tot el matí, les instal·lacions de firaReus han acollit les competicions de la First Lego League. Un certamen que, cada any, reuneix centenars d’alumnes provinents de diferents centres educatius de la demarcació amb l’objectiu final de fomentar les vocacions cientificotecnològiques entre els més joves.

Segons el director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat Rovira i Virgili, Àngel Cid, amb aquesta iniciativa es «busca que els estudiants siguin capaços de fer-se preguntes i que puguin començar a trobar una solució científica i tecnològica». De fet, la First Lego League es divideix en dos tornejos: la Challenge, dirigida a alumnes d’entre 10 a 16 anys -on hi han participat 197 joves-, i la Explore, per aquells estudiants d’entre 6 a 9 anys -amb la participació de 144 nens i nenes-.

Fomentar la socialització

Tots ells han hagut de fer front al mateix repte: trobar una solució tecnològica que, combinada amb les arts, fomenti la socialització. «Enguany s’ha plantejat un tema extremadament obert que el que busca és que a través de la ciència, la tecnologia, les matemàtiques i les arts es fomenti que les persones facin aquelles coses que els agraden conjuntament», ha detallat Cid.

En aquest sentit, Cid ha apuntat que la ciència, la tecnologia i les arts tenen un paper fonamental en la socialització, sobretot, en un moment en què «tothom està pendent del mòbil». «L’ideal seria que tots poguéssim fer més coses junts», ha apuntat Cid. De fet, considera que, actualment, la ciència i la tecnologia s’està apropant «moltíssim» a les humanitats i que, exemple d’això, és l’arribada de la intel·ligència artificial. «La part cientificotecnològica necessita les competències de la branca d’humanitats», ha apuntat Cid.

Un 40% de participació femenina

Finalment, Cid ha celebrat que des que la First Lego League va arribar a la demarcació, la Universitat Rovira i Virgili han notat un augment de les noies als estudis d’enginyeria. «La First Lego League és un dels pilars fonamentals per a la divulgació i la creació de referents per a les noies», ha apuntat Cid, qui ha destacat que la participació femenina al certamen continua al 40%.

En aquest sentit, ha recordat que als graus que ofereix l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la URV, les noies representen un 20% del total d’alumnes. Tot i així, ha apuntat que en el grau d’enginyeria biomèdica, dues terceres parts de l’alumnat són dones.

Els guanyadors de la 13a edició

Després de més de cinc hores de competició, el jurat ha decidit que els equips ‘Roboteatrífics’ de l’escola Ull de Vent de la Bisbal del Penedès i ‘Legonnac’ del Col·legi Lestonnac – L’ensenyança de Tarragona són els dos guanyadors de la tretzena edició de la First Lego League a la demarcació de Tarragona. Dos grups que es desplaçaran a Alacant el pròxim 16 de març per participar en la gran final estatal.