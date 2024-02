La URV analitza l'urbanisme del campus Bellisens de Reus per augmentar-ne la seguretat

La comunitat universitària de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona ha analitzat l'urbanisme del campus Bellissens de Reus per millorar-ne la seguretat i extreure elements que siguin susceptibles d'aplicar a d'altres de la institució.

Estudiants de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura, Personal Docent i Investigador i Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis de la URV del campus reusenc, a partir de les seves necessitats i experiències, han ajudat a detectar punts de millora a la urbanització del campus per tal d'optimitzar la seguretat.

La Unitat d'Igualtat de la URV ha organitzat l'activitat, que està finançada amb els fons del Pacte d'Estat contra la violència de gènere ja que es pretén augmentar la seguretat en clau de gènere.

Per això, els participants han explorat els punts insegurs com els passos de sota el tren, el pont que travessa la via o els descampats del voltant del campus Bellissens, entre d'altres.

Després del diagnòstic de la situació, els estudiants estan elaborant un informe que recollirà les recomanacions de millora.

Repensar la il·luminació, la vegetació i els accessos

Després d'analitzar els edificis, camins i rodalies del campus, s'han diagnosticat diferents espais d'inseguretat propiciats per la il·luminació o la vegetació, que depenen tant de la URV com de l'administració local.

Per això, es proposa que l'organisme a qui correspongui augmenti la llum dels espais interiors i exteriors que estiguin poc il·luminats, planti una vegetació més translúcida i delimiti correctament els camins que condueixen al campus.

Al marge de les propostes nascudes d'aquesta iniciativa, en paral·lel, es pretén estendre la idea a la resta de campus de la URV, principalment als perifèrics com el de Sescelades, que està apartat del nucli urbà i situat a la carretera de Valls.

El treball ha comptat amb la col·laboració del col·lectiu 'Punto 6', una cooperativa de treball associat formada per arquitectes, sociòlogues i urbanistes, que té per objectiu repensar els espais domèstics, comunitaris i públics des d'una perspectiva feminista.