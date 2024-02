L’Ajuntament de Reus destina mig milió a renovar l’enllumenat del sector H12

L’Ajuntament de Reus vol deixar el sector industrial H12 Mas Sunyer a punt de caramel per a la construcció de la nau logística promoguda per P3 Logistic Parks. El consistori renovarà la xarxa d’enllumenat públic de la zona, amb una inversió prevista de 542.879,03 euros (IVA inclòs). «La nostra obligació com a administració és donar facilitats i tenir tots els serveis municipals en condicions», valora l’alcaldessa, Sandra Guaita.

La xarxa d’enllumenat públic del sector H12 Mas Sunyer ha estat objecte de robatoris i vandalisme en el passat. En l’actualitat, s’hi poden trobar punts de llum malmesos, absència de cablejat i de quadres de comandament i desperfectes en algunes canalitzacions i arquetes.

Davant la necessitat d’adequar les instal·lacions, el consistori va contractar, mitjançant contracte menor, la redacció del projecte de renovació de la xarxa d’enllumenat públic del sector H12 a l’empresa Enginyers Consultors del Camp, S.L.P. El document serà aprovat inicialment avui mateix, quan passi per Junta de Govern Local.

Els treballs compresos en el projecte preveuen treballar en tres àmbits d’actuació concrets, corresponents a tres fases diferents. En tots ells, es canviaran les lluminàries per unes de noves amb tecnologia led, s’estendrà cablejat elèctric amb les seccions adequades a la nova distribució i es faran els tràmits per legalitzar la instal·lació elèctrica. A més, en una de les àrees, es faran noves conduccions soterrades i arquetes i s’instal·laran quadres elèctrics de comandament i proteccions.

En aquest context, l’alcaldessa subratlla que «des del govern de Reus treballem intensament per donar suport a les empreses i per captar noves implantacions empresarials» i expressa que «la compra d’un terreny de 175.000 metres quadrats (m2) per part d’un inversor i la pròxima construcció d’una nau logística de 111.250 m2 al sector H12 serà la implantació empresarial més important pel que fa a espai ocupat a la ciutat». «Tindrà un impacte econòmic significatiu per a Reus i el seu entorn», afegeix. Tal com s’explicà el passat setembre, la previsió de P3 Logistic Parks és que els treballs constructius comencin la segona meitat del 2024.