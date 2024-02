El Circ Llunar de Reus arribarà al Carrilet i incorporarà una biblioteca mòbil sobre l’art

El cicle Circ Llunar ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a la seva quarta edició. Com ja succeí l’any passat, la majoria dels deu espectacles programats tindran lloc a patis de centres educatius de la ciutat. Enguany, el Mercat del Carrilet també gaudirà de les acrobàcies. Ho farà el 19 de juliol, a partir de les 19 hores, amb Fisgoneo, obra de la companyia De Tal Palo. La cloenda serà el 21 de desembre, a les 20 h., al Teatre Bartrina, i comptarà amb la presència d’Alas Circo i el seu Ahá! Circo. Una altra de les novetats d’aquesta edició, que té per objectiu dotar la ciutat de Reus amb espectacles de circ durant tot l’any, serà la presència d’una biblioteca mòbil sobre aquesta art escènica que anirà passant per les escoles que participen en el projecte.

El cicle s’estrenarà el diumenge 25 de febrer a l’Escola Sant Bernat Calvó. El 31 de març visitarà l’Escola Rosa Sensat i el 28 d’abril, l’Escola Pi del Burgar. Amb un espectacle per mes, amb l’excepció de l’agost, també passarà per les escoles Font del Lleó, Pompeu Fabra, Alberich i Casas, Rubió i Ors i La Vitxeta, pel Mercat del Carrilet i pel Teatre Bartrina.