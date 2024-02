Carnestoltes i Pimpolla amnistien els reusencs

Amb la primera campanada de les 9 de la nit, la plaça del Mercadal se sumí en la foscor. No fou per gaire temps: el Rei Carnestoltes i la Reina Pimpolla aparegueren al balcó de l’Ajuntament per delectar els reusencs amb la seva presència. Les alteses no tardaren a formular el seu primer decret. «Durant el nostre regnat, beveu, rieu i foteu-vos de tots i de tothom», asseverà Pimpolla. Ja ho havia pregat la Germandat dels Set Pecats Capitals, que animà els presents a viure els pròxims dies «com insaciables bèsties» i deixant fluir la «part més pecadora». «Esteu tots amnistiats!», clamà Pimpolla davant l’eufòria col·lectiva, encara amb la panxa plena per la degustació de botifarra d’ou del matí. El Carnaval, oficialment, ja és aquí.

El pregó de Ses Majestats fou mordaç, punyent i replet d’humor que causaren una onada de rialles entre el públic. Amb el projecte del Hard Rock i l’ampliació de l’Aeroport del Prat sobrevolant les taules polítiques, Carnestoltes i Pimpolla predigueren que, ben aviat, s’hauran de presentar al consistori en dromedari. Muntar l’escenari pel seu ball tampoc fou feina fàcil. Pimpolla es va haver d’hipotecar... a causa de la pujada de l’IBI. «Com que els senyors, senyores i sinyoris de l’Ajuntament l’han ficat pels núvols...», deixà caure. La hipoteca, però, va anar a nom de Carnestoltes.

El seu pregó fou interromput per un magistrat, enfurismat perquè uns reis estiguessin intentant ocupar el lloc de Felip VI. Intervingueren manifestants protestant contra l’amnistia i «Perro Sánchez». Aparegueren els piolins i el tinent comandant. «Vol que cridi a Armada i a Milans del Bosch perquè treguin els tancs al carrer», preguntà el militar al nou monarca, sense percebre cap diferència. «Sí, que treguin els tancs, però els tancs de cervesa, i que comenci la gresca!», respongué Carnestoltes.

Dit i fet: encara queda molta gresca per viure. El Ball del Moc aconseguirà que la canalla mogui l’esquelet avui mateix i, a continuació, la sàtira del Cantaval desfilarà pel nucli. Paral·lelament, la Palma serà l’escenari de la primera JoveReusFest, que presentarà una festa de disfresses per a joves nascuts entre el 2008 i el 2010. Per a qui sigui distret, les carrosses s’encarregaran de despertar-lo de la letargia dissabte a la tarda amb la vistosa rua de lluïment. Diumenge, l’esperaran la rua matinal i la innovadora rua del confeti.