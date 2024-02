Els Set Pecats i en Carnestoltes surten a dansar per Reus i ho deixen tot a punt per al dia de Dijous Gras

Com si el flautista d’Hamelín fos, en Carnestoltes va sortir ahir a ballar per Reus acompanyat dels seus seguidors. No només li trepitjaven els talons els Set Pecats Capitals, ni els membres del grup Staccato —encarregats de posar la música—, sinó que una munió de reusencs resseguien els seus passos, curiosos per saber cap a on anava, delirosos de saber el seu destí.

El Ball del Carnestoltes i els Set Pecats era l’avantsala a l’arribada de Dijous Gras. Avui, la degustació de botifarra d’ou permetrà agafar forces per a la nit. A les 20.50 hores, a la plaça del Mercadal, s’espargiran les cendres del vell Rei Carnestoltes i, a continuació, el nou monarca apareixerà.