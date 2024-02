Educació tancarà una línia d’I3 a l’Escola La Vitxeta de Reus per al curs vinent

L’Escola La Vitxeta està vivint un déjà-vu. Tal com succeí el 2015 i es repetí l’any passat, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha informat que l’oferta del centre serà d’un grup d’I3 per al curs 2024-25, és a dir, que hi haurà una línia menys que en l’actualitat, segons va avançar Canal Reus i ha pogut confirmar Diari Més.

Fonts del Departament detallen que els ajustaments d’oferta «es fan en el marc de la lluita contra la segregació, seguint els criteris del Pacte de la Segregació» i fent cas a les directrius del decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya, «que remarquen la importància d’evitar la sobreoferta».

Per la seva banda, fonts de l’entorn de La Vitxeta comenten que es deu a «la baixa natalitat». Addicionalment, Educació subratlla que la decisió s’ha pres «de forma unànime a la Taula Local de Planificació, on també participa l’Ajuntament».

Des de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMiPA) del centre, expliquen que la confirmació els va arribar dimarts a la tarda i asseguren que Educació s’escuda en la zonificació, és a dir, que en la zona on hi ha l’escola no hi ha prou alumnes per cobrir l’oferta de places, sense tenir en compte que «sabem que les línies s’omplirien» perquè «La Vitxeta té un model educatiu que és únic i referent a Reus i la gent va a buscar-lo encara que estigui fora de la seva zona».

En els pròxims dies, la comunitat educativa es reunirà i determinarà quines accions emprendre per intentar revertir la situació. Canal Reus afegeix que el Govern no descarta eliminar més línies a la ciutat, en concret, a les escoles Sant Bernat Calvó i General Prim.

El record del passat

Quan l’any passat la Generalitat va informar a La Vitxeta que tancaria una línia d’I3, les famílies dels alumnes no van tardar a coordinar-se per evitar-ho recollint signatures, entre altres accions. En el precedent del 2015, van arribar a convocar mobilitzacions fins que Educació es va comprometre a mantenir els dos grups si s’arribava a un mínim de preinscripcions.