Mor Francisco García Guerrero, militant històric del PSC i president del Centro Cultural Extremeño de Reus

El PSC Reus ha comunicat la defunció de Francisco García Guerrero, conegut com a ‘Paquito’, als 79 anys. García ha estat un militant històric del partit i una persona molt important en la integració de la comunitat extremenya a Reus. Ocupava el càrrec de president del Centro Cultural Extremeño de Reus des de la seva fundació, l’any 1987, fins a l’actualitat.

«En Francisco García ha deixat un llegat molt valuós a la ciutat i, molt especialment, a la comunitat extremenya de Reus gràcies al compromís que sempre ha tingut per lligar els nouvinguts de terres extremenyes amb la ciutat de Reus sense perdre el vincle amb els seus orígens», expressa el primer secretari del PSC a Reus, Andreu Martín, qui ha afegit que «sempre ha omplert de vida el Centre Cultural organitzant tota mena d’activitats».

Per a Martín, el traspàs de Francisco García és una pèrdua molt important pel Centro Cultural Extremeño, per la ciutat i també pel partit, ja que «era un socialista de socarrel, sempre donava suport al partit en el que fes falta. Era una excel·lent persona a qui trobarem molt a faltar». I és que García també va estar molt vinculat al barri Juroca, sent el cofundador de l’associació de veïns l’any 1975. A més, també va ser president fundador del Consell de districte de la zona V. Tot un exemple de compromís amb la ciutat, amb els reusencs i les reusenques i amb els extremenys i extremenyes.

Francisco García Guerrero ha mort als 79 anys després de lluitar contra una llarga malaltia. «Des del PSC enviem tot l’escalf i ànim a la seva família, als companys del partit i als amics», ha finalitzat Martín. La cerimònia tindrà lloc divendres 9 de febrer, a les 09:00 hores al Tanatori.