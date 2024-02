La Ganxeta realitza 2.100 viatges en la primera setmana de funcionament

La Ganxeta, el servei públic de bicicleta compartida impulsat des de l'Ajuntament de Reus i gestionat per l'empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis, ha registrat 2.100 viatges en la primera setmana de funcionament, des que es va posar en marxa el passat 30 de febrer.

Per a l'estrena del servei s'ha activat una promoció que permet gaudir de la Ganxeta de manera gratuïta fins al 29 de febrer. Amb el codi ESTRENA, l'usuari pot fer tants viatges de 30 minuts com vulgui sense cap cost. El codi, que cada cop que s’introdueix dona dret a utilitzar el servei gratuïtament durant 24 hores, s’ha fet servir 1.000 vegades durant la primera setmana del servei.

Durant els primers 7 dies de servei hi ha 1.700 usuaris registrats, mentre que s’han comptabilitzat 3.500 descàrregues de l’app (2.100 per a Android i 1.400 per a iOS).

Daniel Marcos, president de Reus Mobilitat i Serveis, afirma que «les dades confirmen que la ciutadania s’està fent seva la Ganxeta, gràcies a la campanya de llançament i promoció del nou servei de mobilitat sostenible. Estem convençuts que la política de preus públics i la facilitat d’ús de la bicicleta compartida ens donaran dades igualment positives a partir del març».

A partir del març, des de 0,20 euros al dia i descomptes per a usuaris habituals

El sistema de bicicleta pública posa a disposició de la ciutadania un conjunt de bicicletes –distribuïdes en diversos punts de la ciutat– a un preu assequible, per incentivar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport saludable i sostenible, a la vegada que complementarà l’oferta de mobilitat pública i compartida. El tiquet de 24 hores només costa un euro i permet usos il·limitats inferiors a 30 minuts. Si algun dels trajectes realitzats durant el període de 24 hores s’allarga fins als 60 minuts, caldrà abonar un euro més.

A més, s'han activat diverses bonificacions per a usuaris habituals, s'han habilitat tres modalitats de subscripció mensual segons la franja d'edat:

Ganxeta Jove : de 14 a 29 anys, sis euros al mes, descompte del 50% el quart mes després de tres mesos d’abonament consecutiu. En el cas que la subscripció es mantingui activa, s’aplicarà el descompte després de cada trimestre.

: de 14 a 29 anys, sis euros al mes, descompte del 50% el quart mes després de tres mesos d’abonament consecutiu. En el cas que la subscripció es mantingui activa, s’aplicarà el descompte després de cada trimestre. Ganxeta Daurada : a partir de 65 anys, sis euros al mes, descompte del 50% el quart mes després de tres mesos d’abonament consecutiu. En el cas que la subscripció es mantingui activa, s’aplicarà el descompte després de cada trimestre.

: a partir de 65 anys, sis euros al mes, descompte del 50% el quart mes després de tres mesos d’abonament consecutiu. En el cas que la subscripció es mantingui activa, s’aplicarà el descompte després de cada trimestre. Ganxeta: resta d’usuaris, tarifa de nou euros al mes. Aquesta modalitat incorpora dos descomptes, un per fidelitat i un altre per incentivar-ne l’ús. Descompte per fidelitat: després de tres mesos d’abonament consecutiu, el quart més tindrà un cost de tres euros. Descompte per ús freqüent: l’import es reduirà a set euros quan es renovi la subscripció mensual si es fa servir la Ganxeta un mínim de 20 dies al mes. L’objectiu és fomentar l’ús de la bicicleta per a desplaçaments urbans.

Com a novetat, s'ha reduït l'edat mínima per circular amb la Ganxeta que serà a partir dels 14 anys. Aquest canvi serà efectiu d'aquí a unes setmanes. Cal recordar, però, que és obligatori l’ús del casc per a menors de 16 anys. Per part de Reus Mobilitat i Serveis es validarà aquesta informació amb les dades identificatives que cal introduir en el moment de registrar-se a l’aplicació.