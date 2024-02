Tot a punt per l'esmorzar amb botifarra d'ou del Dijous Gras al Mercat Central de Reus

Aquest dijous, 8 de febrer, és Dijous Gras i el Mercat Central de Reus ho celebrarà, com cada any, amb una degustació popular de botifarra d’ou. Els paradistes del Mercat oferiran a partir de les onze del matí i a l’interior del mercat, un esmorzar amb la botifarra de protagonista.

Es repartiran més de 30 quilos de botifarra d’ou, elaborada per les cansaladeries i xarcuteries del Mercat Central. La degustació començarà a les 11:00 h i s’allargarà fins a exhaurir existències, es podrà tastar la botifarra d’ou, acompanyada d’una llesca de pa.

Com cada any, l’esmorzar del Dijous Gras és una gentilesa de les xarcuteries i cansaladeries següents: Casa Borrull, Casa Pladevall, Tremosa, Can Ciurana, Besora, Àlex, K L’Anto i Antònia; amb la col·laboració del Forn Sistaré que hi posa el pa. La llesca amb botifarra s’amaneix, com sempre, amb oli d’oliva verge extra, cedit pel consell regulador de la DOP Siurana.