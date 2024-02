Caos en un gimnàs de Reus: pals, cops de puny i denúncies

Els Mossos d'Esquadra han rebut diverses denúncies relacionades amb una baralla ocorreguda aquest dilluns al vespre al nou gimnàs situat al centre comercial La Fira a Reus, capital.

Segons informa ElCaso.cat, al voltant de tres quarts de nou del vespre, un testimoni va alertar al 112 sobre una baralla que implicava diverses persones. El vídeo dels fets mostra l'enfrontament, que va incloure cops de puny i també l'ús de pals, segons consta a l'atestat policial i el testimoni dels participants.

En arribar al lloc dels fets, els Mossos van identificar tres homes, dos dels quals eren dos germans joves magrebins que, segons les denúncies, eren els responsables de l'inici de l'enfrontament. Malgrat els cops, la policia ha assegurat que cap dels implicats va resultar greument ferit i no va ser necessària cap detenció.

Segons indica Elcaso.cat la causa de la baralla podria estar estar vinculada amb els problemes d'aforament generats pel gimnàs a causa de la seva campanya de màrqueting de sortida. El gimnàs, que ha regalat diverses setmanes d'entrada gratuïta per atraure nous clients, ha aconseguit un gran nombre de subscriptors, però també ha provocat cues i problemes d'espai per utilitzar les màquines.

Diverses queixes dels clients han destacat la presència d'una multitud i els problemes associats, amb la baralla sent considerada la punta de l'iceberg. Davant aquesta situació, l'empresa gestora del Fitness Park La Fira està considerant canvis en la seva política per evitar futurs problemes i ha iniciat una investigació per identificar els responsables i prendre les mesures necessàries, incloent-hi la possibilitat de cessar-los com a membres del gimnàs.