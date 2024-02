El Centre Catòlic de Reus serà un referent d’arts escèniques «més enllà de l’exhibició»

El compte enrere perquè el Centre Catòlic torni a obrir portes ha començat. L’Ajuntament de Reus ha confirmat que la rehabilitació de l’immoble permetrà disposar d’un equipament cultural, referent de les arts escèniques, «que ens permeti fer tot allò que ara no podem fer de la manera que voldríem», en paraules del regidor de Cultura, Daniel Recasens, qui concretà que la intenció és que vagi «més enllà de l’exhibició».

A falta de la redacció dels projectes bàsic i executiu, el consistori ha definit com a «necessitats» que el Centre Catòlic ha de ser un espai identificat com la seu estable de la coordinació i l’acompanyament d’accions, programes i festivals en l’àmbit escènic, així com un indret de trobada dels agents teatrals i un lloc de preparació i desenvolupament per a produccions. «Els teatres Fortuny i Bartrina estan molt ocupats i el que no és l’exhibició no acostuma a tenir-hi cabuda», assenyalà Recasens.

El nou equipament també permetrà realitzar-hi assajos i formacions artístiques i oferirà una casa a l’associació Bravium Teatre i a entitats culturals. «Es conjuren la recuperació d’un edifici simbòlic que té una sèrie de mancances amb la visió de ciutat bolcada amb la cultura, no tan sols amb l’exhibició, sinó també amb la creació», va valorar l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita.

Amb el conveni amb l’Arquebisbat de Tarragona signat, que atorga la cessió del dret de superfície del recinte en favor de l’Ajuntament per un període de 50 anys, l’executiu local està a punt de convocar el concurs de projectes que permetrà tenir un programa funcional definitiu. Les obres de rehabilitació està previst que s’iniciïn el 2025 i el preu de la intervenció es calcula que serà d’uns 3 milions d’euros. Per a finançar-la, hi haurà una aportació per part de la Diputació de Tarragona.

El sistema d’adjudicació del contracte serà via un concurs de projectes restringit en dues voltes. La primera estarà oberta a tots els arquitectes que vulguin optar-hi i es valorarà el currículum i l’experiència. Cinc dels candidats es classificaran a la segona fase, en què presentaran una proposta d’intervenció. El jurat valorarà criteris com la coherència, la sostenibilitat, l’aprofitament de la superfície i la viabilitat tècnica i econòmica.

Espai per a l’Arquebisbat

El Centre Catòlic està conformat per tres plantes. La planta baixa, on hi ha el teatre, serà la que canviï menys. Recasens detallà que l’espai es pot millorar «tècnicament», però que l’aforament es pot tocar «molt poc». En la resta de pisos, es distribuiran la part reservada a l’Arquebisbat i les habitacions que satisfacin les necessitats previstes.