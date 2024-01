Més de 600 alumnes d'escoles de dansa de la demarcació participen a l'XI Premi Beca Roseta Mauri

Més de 600 alumnes de les diferents escoles de dansa de la demarcació han participat els dos últims caps de setmana en el XI Premi Beca Roseta Mauri 2024. Després de les masterclass de les diferents disciplines dutes a terme el cap de setmana del 20 i 21 de gener, des de divendres i fins avui s’ha celebrat el concurs coreogràfic.

Divendres van passar per l’escenari del Teatre Bartrina tots els participants de Dansa Espanyola, mentre que dissabte va ser el torn de les coreografies de Clàssic i Contemporani, i, diumenge, de Danses Urbanes i Jazz Modern.

Avui al migdia, per acabar el concurs, s’ha dut a terme el Premi Associació que, fins avui, era una guardó per a professors d’escola i alumnes sèniors majors de 21 anys amb un futur professional. Enguany, però, les inscripcions han estat de ballarines sèniors amb menys tècnica professional, però amb una gran motivació per continuar practicant la dansa. El guanyador d’aquesta categoria ha estat el duet format per Laura Roca i Maria Quiles amb la coregorafia «Who’s there», de Dansa Contemporània.

D’altra banda, el Premi Trajectòria ha recaigut en Magda Borrull Pascual. El jurat, format per la presidenta de la Fundació del Teatre Fortuny, Dolors Sardà; el president del Teatre Bràvium, Ferran Figuerola, i l’escriptora i periodista Marta Margrinyà, ha escollit Borrull per la seva extraordinària trajectòria com a ballarina. Destaca la seva valentia i visió en apostar per la Dansa Contemporània als anys 80 i per marxar de Reus i llençar-se a l’aventura triomfant als escenaris de tot el món.

El veredicte del jurat destaca també «el seu immens talent per a la improvisació i el fet de ser una virtuosa de la dansa-teatre, un estil de Dansa Contemporània d’especial dificultat i exigència. Tot això compaginat amb una meritòria tasca pedagògica, sobretot d’adults, i el manteniment dels vincles amb la seva ciutat natal malgrat haver viscut fora durant molts anys. Ciutat a la qual va retornar l’any 2000 per seguir regalant-nos actuacions magnífiques alhora que coreografies i produccions d’alta qualitat, esperonant així noves generacions a intentar arribar al màxim nivell a través del seu exemple de treball incansable i tenacitat, amor per la dansa i impressionant èxit internacional».

Tot plegat han estat dos caps de setmana dedicats a la dansa, on l’Associació de Professors de Dansa de les Comarques de Tarragona (APDCT) ha donat l’oportunitat als joves ballarins de la demarcació de demostrar el seu talent damunt l’escenari.