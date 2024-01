Capella preveu que la via per a ciclistes i vianants entre Reus i Cambrils sigui una realitat el 2026

El vial per a ciclistes i vianants paral·lel a la carretera TV-3114 que ha d'unir la ciutat de Reus amb el terme de Cambrils quedarà completat el 2026. Aquesta és la previsió de la consellera de Territori, Ester Capella, que aquest divendres al matí ha visitat les obres dels dos primers trams.

El primer, de fet, ha entrat en servei recentment i, el segon, que completa l'itinerari des de la T-11 fins les urbanitzacions reusenques de Blancafort i Aigüesverds, ha d'entrar en funcionament el mes vinent. La consellera ha anunciat que la tercera fase de l'actuació, de 4,4 quilòmetres i fins el terme de Cambrils, començarà aquest estiu. Aquest tram costarà 4,4 milions i tindrà un termini d'execució de 20 mesos.

En total, l'itinerari final tindrà 6,7 quilòmetres i haurà suposat una inversió de 7,2 milions d'euros. Els dos primers trams de la via per a ciclistes i vianants paral·lela a la TV-3141 entre Reus i Cambrils discorre entre l'enllaç de la T-11, la urbanització de Blancafort i la d’Aigüesverds, amb una longitud de 2,3 quilòmetres. Una part d’aquesta actuació s’emmarca en un conveni de col·laboració entre el Departament de Territori i l’Ajuntament de Reus.

Capella ha destacat que el seu Departament treballa «per a connectar les diferents viles i ciutats del país de maneres diferents». Ha subratllat que aquests vials per a bicicletes i vianants són «sostenibles, apropen i recusen les trames urbanes». Per a potenciar i ampliar la xarxa pedalable al Camp de Tarragona, Territori està treballant en un conjunt de projectes de vies pedalables per a relligar entre ells els principals nuclis de població com Tarragona, Reus, Salou, Vila-seca o Cambrils, entre d'altres.