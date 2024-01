Reus impulsa un projecte per promoure les festes saludables per a joves

L’Ajuntament de Reus, a través de la regidoria de Joventut, ha presentat aquest matí el JoveReusFest, un projecte pensat per promoure les festes saludables per a joves, lliures d’alcohol i fum. La primera d’aquestes festes es farà justament aprofitant el Carnaval i serà el divendres dia 9 de febrer.

Des de les 19:00 h fins a les 22:00 h s’ha preparat el JoveReusFest Carnaval a La Palma (carrer Ample, 75), una festa de disfresses per a joves nascuts el 2008, 2009 i 2010. L’entrada costa 3 euros i inclou refresc i got. La única condició imprescindible és que tots els assistents han d’anar disfressats. Per tal de formalitzar la participació es pot fer online a través del següent enllaç: https://inscripcions.reus.cat/jovereusfestcarnaval o físicament comprant les entrades al Racó de La Palma, de dimecres a dissabte a partir de les 18:30 h.

L’esdeveniment està organitzat pel Casal de Joves La Palma, de la regidoria de Joventut, i l’Associació per a la Música Creativa i Actual (AMCA).

El regidor de Joventut, Daniel Marcos, ha explicat que «aquesta és una nova línia que encetem des de la regidoria per tal d’oferir a la ciutadania una oferta d’oci saludable. Pensem que és important posar a l’abast dels joves una oferta atractiva i que pot ser-ho malgrat l’absència de l’alcohol i de fum, en un entorn segur, amenitzades per un Dj, buscant perfils joves que busquen obrir-se lloc en aquest món, amb un Punt Violeta com a espai de sensibilització i pre prevenir i actuar davant de qualsevol discriminació i un Punt de salut amb activitats i coctels saludables per a qui participi de les dinàmqiues que s’han preparat».

En aquesta ocasió, la festa de Carnaval està adreçada a joves d’entre 13 i 16 anys, i la voluntat és que al llarg de l’any es facin altres festes pensades pels joves i adreçades a altres franges d’edat. «És una oferta juvenil que organitzem també a partir d’un treball fet conjuntament amb els i les joves de la ciutat, i que justament forma part de les nostres línies del Pla d’Acció Municipal – PAM».