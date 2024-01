Enxampen dos conductors a 120 quilòmetres per hora a l'avinguda Bellissens de Reus

Una de les furgonetes que circulaven a 120 km/h per l'avinguda Bellissens.Guàrdia Urbana Reus

La Guàrdia Urbana de Reus ha enxampat dos conductors circulant per l'avinguda Bellissens de la ciutat a una velocitat de 120 quilòmetres per hora en un tram on la velocitat màxima permesa és de 50 km/h.

Concretament, una de les furgonetes circulava a 122 km/h, mentre que l'altra ho feia a 118 km/h. Per aquest motiu, la Guàrdia Urbana ha citat a les persones investigades per a la celebració d'un judici ràpid.