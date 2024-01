El Reus Deportiu posa en marxa 2.000 plaques solars

El Reus Deportiu va inaugurar ahir la planta solar que ha instal·lat a les cobertes dels equipaments del club. Són gairebé 2.000 plaques fotovoltaiques, que poden arribar a generar 990 kWp. «És un dia històric», expressà la presidenta, Mònica Balsells, qui va remarcar que és la primera passa per «descarbonitzar l’entitat», ser autosuficients i esdevenir «un club verd».

Balsells va valorar que la posada en marxa de la planta solar «ens aportarà una estabilitat econòmica molt important que anirem veient dia a dia», així com un notable «estalvi» que es «revertirà al club». La inversió total ha estat d’uns 1,8 milions d’euros i s’ha comptat amb la col·laboració de Sorigué i Ecotelia Servicios Energéticos, si bé, a banda de la instal·lació dels panells, els diners també s’han destinat a la modificació de les lluminàries per tecnologia led i la compra de deshumidificadors.

La segona fase del projecte, pendent de la concessió d’una subvenció, consistirà a treure completament el gas de les instal·lacions i apostar per l’energia aerotèrmica. El tercer pas, encara per concretar, podria consistir en la creació d’una comunitat energètica, tot i que Balsells afirmà que s’aniran prenent decisions «moment a moment» perquè no se sap cap a on evolucionarà el mercat. Amb tot, apuntà que la previsió és que les dues primeres fases estiguin concloses en un període temporal d’entre 2 i 3 anys.

Al hall a les instal·lacions del carrer de Gaudí, els socis poden veure en una pantalla informació a temps real de l’energia generada, la que consumeix el club i els excedents. «N’hauríem de tenir una altra per a l’aigua, perquè la gent tingués al cap que el seu consum és molt important», afegí la presidenta.