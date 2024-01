Els treballadors del 112 mantindran la vaga per exigir al Govern la internalització del servei

Després de més de cinc mesos de vaga i protestes els treballadors del servei d'atenció del telèfon d'emergències 112 mantindran les aturades per exigir al Govern la internalització. Els sindicats han donat compte de l'estat actual del conflicte aquest dimecres des del Parlament, on han exhortat els diferents grups -asseguren comptar amb el suport de tots els partits excepte Vox- a «deixar de fer càlculs i prendre seriosament les emergències de Catalunya».

Han reclamat al Govern que faci efectiva la internalització i no prorrogui a Ferrovial el contracte de gestió, que finalitza aquest mes de març. Recorden que la Generalitat porta sancionant la multinacional durant catorze mesos consecutius per deficiències en el servei.

«Necessitem un servei d'emergències professional. De moment, el Govern prefereix pagar 20 milions d'euros a un intermediari que invertir en un bon servei d'emergències eficient i de qualitat», ha argumentat el representant de la CGT al centre 112 de Reus, Martí Vallvé. Segons ha recordat, existeix al voltant de la gestió del telèfon d'emergències un «conflicte laboral i d'interessos» amb el Govern com a principal protagonista.

Ha denunciat la situació de «precarietat» de la plantilla, amb un 90% amb contractes a temps parcial i regits pel conveni laboral de telemàrqueting. Vallvé ha advertit que la sobrecàrrega de treball repercuteix en un servei deficient a la ciutadania deixant d'atendre trucades. «Seguirem en vaga. Volem la internalització i un conveni propi; la reducció de la jornada de treball per acabar amb estrès i ansietat», ha conclòs.

El representant sindical del centre reusenc ha celebrat que els treballadors de la zona Franca s'hagin afegit recentment a la vaga. El representant de CCOO en aquest últim centre, Eduardo Ortega, ha posat també sobre la taula, més enllà de la precarietat, la falta de protocols i professionalització dels responsables de servei així com l'existència de diferents casos d'assetjament, laboral i sexual, que no s'allarguen des de fa mesos i no s'haurien canalitzat adequadament.

Ortega creu que la internalització permetria solucionar aquests problemes. En aquest sentit, ha exigit a la Generalitat que es responsabilitzi directament pronunciant-se sobre l'estudi d'internalització presentat fa un any. «Seguim pendents de la resposta a l'estudi d'internalització un any després. Volem remarcar que tenim el suport dels grups parlamentaris i només ens falta saber per part de la conselleria si s'aprova i si és viable», ha tancat.