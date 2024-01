Aprovada la modificació del planejament de Reus per «regenerar el barri del Carme»

La Comissió d'Urbanisme del Camp de Tarragona ha aprovat definitivament la modificació del planejament de Reus per facilitar "la regeneració del barri del Carme". En concret, facilitarà la construcció d'un nou Centre d'Atenció Primària (CAP), 37 habitatges de lloguer assequible i un aparcament soterrat. La inversió prevista superarà els 9 MEUR. El barri del Carme té un "origen obrer". Es va començar a formar el segle XVIII, a tocar del nucli antic de Reus. El procés de regeneració integral del barri es va iniciar fa vint anys, però falta intervenir en la part més interior del barri. Després de signar un conveni amb l'INCASÒL i el CatSalut, el consistori va redactar i tramitar el planejament per tenir els espais dels nous equipaments.

El canvi del planejament unifica quatre polígons d'actuació urbanística del sòl urbà del barri del Carme en un de sol. Això facilita la gestió i desenvolupament dels projectes. L'àmbit té 3.931 mestres quadrats. Es troba en mig d'un dens teixit urbà consolidat, envoltat per una àrea residencial. Les edificacions de l'àmbit es van enderrocar per a facilitar la transformació urbana i actualment està gairebé tot ocupat per una àrea d'aparcament en superfície. Els terrenys són propietat de l'Ajuntament de Reus i l'INCASÒL.

Més habitatges socials

Una vegada aprovada la modificació del planejament, l'INCASÒL podrà licitar la redacció del projecte d'urbanització i d'arquitectura dels nous edificis. La promoció tindrà una primera edificació de 21 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer, que acollirà també el CAP, i una segona edificació de 16 habitatges més que també es llogaran a preu protegit. Aquests edificis seran de planta baixa més tres plantes i els pisos tindran aproximadament 60 metres quadrats i dues habitacions.

Segons el conveni signat, la inversió total prevista és de 9,18 milions d'euros, 3,55 milions dels quals els aporta l'Ajuntament per a la urbanització i l'aparcament soterrani. L'INCASÒL pagarà 4,11 milions d'euros per a les dues promocions d’habitatges, i 1,52 milions d'euros per a la construcció del local destinat a CAP, assumida pel Servei Català de la Salut.