Reus licita una nova fase de desplegament del pla de videovigilància i de cobertura de wifi pública

L'Ajuntament de Reus ha publicat aquest dilluns, 22 de gener al perfil del contractant la licitació del contracte de subministrament per a l’ampliació del pla de desplegament del pla de videovigilància. El contracte preveu la cobertura de 9 espais més de la ciutat mitjançant sistemes de videovigil ància i anàlisis d’aquestes dades, així com cobertura wifi. La licitació surt amb un pressupost de 141.544,13 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de quatre mesos a partir de la data de formalització del contracte.

En total, la nova fase de desplegament del pla de videovigilància preveu la instal·lació de 26 càmeres en 9 espais de la via pública:

Plaça de Prim, 4 càmeres.

Plaça del Mercadal, 6 càmeres

Plaça de la Cultura de la Pau, 3 càmeres

Plaça del Baluard 2 càmeres

Plaça de la Patacada 3, càmeres

Parc del Lliscament 3, càmeres

Plaça d’Anton Borrell 2, càmeres

Plaça de Sant Pere 2, càmeres

Carrer de Llovera - Condesito 1, càmera

Actualment, el desplegament del pla de videovigilància té cobertes les 14 zones següents amb un total de 46 càmeres a la via pública:

Carrers de les Verges (Mas Abelló)

Carrer del Vent

Carrer de Jesús

Plaça de Prim

Carrer de Llovera

Plaça de la Sardana

Plaça de Pompeu Fabra

Plaça de Mercadal

Carrer de Teresa Miquel i Pàmies

Carrer de Pròsper de Bofarull

Raval de Santa Anna

Plaça de Catalunya

Passeig de la Boca de la Mina

Igualment, el contracte que surt a licitació també preveu la renovació de sistemes de videovigilància del palau municipal, de la comissaria central i dues comissaries externes de proximitat de Guàrdia Urbana.

El projecte inclou addicionalment la instal·lació de dos pantalles addicionals al videowall de la sala de control de la Guàrdia Urbana per monitoritzar les noves zones de videovigilància.

Dolors Vázquez, regidora de Seguretat Ciutadana i Convivència, afirma: «Avancem en el desplegament del pla de videovigilància perquè el sistema d'enregistrament mitjançant càmeres a la via pública i en equipaments municipals és un valor afegit i un complement al servei de patrullatge de proximitat. Les càmeres ajuden a augmentar la sensació de seguretat del veïnat, són un element dissuasiu molt important en l’àmbit de la seguretat ciutadana i complementen el servei de proximitat de la Guàrdia Urbana. Són una eina que funciona molt bé i que ens ajuda molt.»

Elaborat de manera conjunta per la Guàrdia Urbana i del Servei de Tecnologies de la informació i Telecomunicacions, el Pla de Videovigilància de la ciutat de Reus pretén incrementar la sensació de seguretat dels veïns i, alhora, evitar fets incívics i delictius.

Montserrat Flores, regidora de Bon Govern, Transparència i Participació, afegeix que «amb el desplegament d'aquestes dues noves fases del pla de videovigilància i de la xarxa wifi, l'Ajuntament de Reus fa una aposta per projectes tecnològics que milloren la vida de la ciutadania, en aquest cas la seguretat, la convivència i la connectivitat».

Ampliació de la xarxa de wifi públic

La xarxa de wifi públic de l’Ajuntament de Reus (https://www.reus.cat/reuswifi) ha arribat a 50 punts wifi públic amb una mitja de 5.000 usuaris mensuals que s’han connectat amb 1 milió de connexions durant el 2023 i la previsió és créixer en els propers mesos amb 21 punts nous per ampliar la cobertura pública arreu del municipi. L’Ajuntament de Reus, directament o a través de l’empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis, té previst ampliar la xarxa de wifi públic en els propers mesos amb 21 nous punts de connexió. Seran amb 6 nous punts a la xarxa d’aparcaments municipals (actualment ja en tenen els pàrquings de la Pastoreta i del Centre Comercial La Fira); i 10 nous punts a les estacions del sistema de bicicleta compartida.

El contracte que surt a licitació preveu la creació de 5 punts addicionals, a la plaça de la Cultura de la Pau, a la plaça del Víctor, a la plaça del Pintor Ferré Revascall, al parc del Lliscament i a la plaça d’Anton Borrell.

La xarxa municipal «Reus Wifi» dóna cobertura wifi a la via pública al voltant de punts que s'identifiquen clarament mitjançant senyalització pròpia. Per navegar-hi des de les zones de cobertura, cal seleccionar la xarxa «Reus Wifi», accedir al portal, acceptar les condicions i navegar. Els punts d’accés wifi se senyalitzen amb uns pals que indiquen la disponibilitat de cobertura wifi pública municipal gratuïta.

Els punts d’accés a “Reus Wifi” estan identificats al Geoportal de Reus: https://geoportal.reus.cat/geoportal/#/place/Punts%20Wifi

Molts dels equipaments públics de la ciutat disposen de punts d’accés gratuït a la xarxa Wifi. Per accedir a la Xarxa via Wi-Fi a les instal·lacions municipals, cal sol·licitar el tiquet d’usuari en qualsevol dels equipaments habilitats per disposar d’una clau d’entrada. A partir del moment que l’usuari activa la clau, pot navegar amb accés des de la xarxa WiFi_Reus durant tres mesos; després ha de sol·licitar un altre tiquet.

Els punts d’accés es troben als següents centres: