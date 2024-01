L’app de l’Ajuntament de Reus per gestionar la zona blava, també disponible a Girona

L’aplicació per a dispositius mòbils Aparcar, que permet als usuaris gestionar l’estada en zones regulades d’aparcament de manera àgil i sense necessitat d’anar al parquímetre, ja es pot utilitzar també a la ciutat de Girona des d’aquest mes de gener.

Els ajuntament de Reus i Girona han arribat a un acord en el marc de la política d’expansió per tal que l’aplicació desenvolupada per l’empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis es pugui fer servir en el major nombre de municipis possible.

Aparcar es va estrenar a Reus i Cambrils, i actualment també es pot utilitzar a Tarragona, Salou, Valls i Vila-seca, Montblanc i Girona. L’Ajuntament de Reus està treballant actualment amb la Diputació de Tarragona per posar el servei a disposició de les entitats locals del seu àmbit territorial de manera gratuïta.

Daniel Marcos, president de Reus Mobilitat i Serveis, afirma que «l'ampliació de la cobertura territorial de l’aplicació desenvolupada per l’empresa municipal és un nou reconeixement a la capacitat tecnològica de l’empresa municipal orientada a facilitar i millorar el dia a dia de la ciutadania».

Més de 2,8 milions d’estades el 2023

Aparcar compta actualment amb 175.000 usuaris actius i té 340.000 matrícules de vehicles registrades. Durant el 2023 es van gestionar a través de l’aplicació 2.885.000 milions entre les poblacions on està implantada actualment.

En el cas de Reus, on l’aplicació es va posar en marxa el 2016, prop del 40% dels tiquets d’aparcament de zona blava de 2023 es van generar a través de l’app.