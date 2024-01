L'aigua potable s'encarirà un 10% a Reus

Els preus de la tarifa d'aigua potable de la ciutat de Reus s'encariran un 10%. Aquest divendres el ple ordinari de l'Ajuntament ha aprovat aquest nou increment. de les taxes municipals.

Aquesta modificació, integrada a l’ordenança número 24, reguladora dels serveis del subministrament d’aigua potable, clavegueram i altres tarifes de serveis vinculats, té per objectiu fer front a l’actual situació de sequera i garantir la sostenibilitat i disponibilitat d’aquest recurs vital.

Al novembre, el consistori, a través del regidor Manel Muñoz, ja va aprovar aquesta mesura a causa de la «crisis climàtica» i la sequera per ala dificultat de l'accés a aquest recurs.

Per mitigar l’impacte en les famílies més vulnerables, s’ha anunciat la incorporació d’una tarifa social. Aquesta mesura implicarà una reducció del 50% en l’import de la quota fixa, així com en el preu del primer i segon bloc de la quota variable de l’aigua i el clavegueram. Muñoz ha destacat que la inclusió d’aquesta tarifa social reflecteix la consciència de l’Ajuntament sobre els possibles efectes negatius de la pujada del 10% en les famílies més necessitades.

En aquests casos, la bonificació s’aplicarà des del moment en què l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) confirmi el compliment de les condicions socials o quan els serveis socials municipals comuniquin la situació de vulnerabilitat del subscriptor o subscriptors al servei bàsic.

El consum estarà condicionat perquè aquests habitatges no superin la dotació de 12 m³ mensuals d’aigua, per a unitats familiars de fins 4 membres, afegint 3 m³ addicionals per persona addicional o amb discapacitat. L’objectiu és conscienciar sobre l’ús responsable de l’aigua, a més de garantir l’accessibilitat i assequibilitat per a tots els ciutadans.

La proposta ha tirat endavant amb els 15 vots favorables de l’equip de govern, conformat per PSC, ERC i AraReus, mentre que els 12 regidors de l’oposició han expressat la seva oposició.

Des de la CUP, Mònica Pàmies ha manifestat el seu desacord, argumentant que «un increment del 10% no està fomentant l’estalvi d’aigua». La crítica se centra en la percepció que un augment en la tarifa podria desincentivar l’ús responsable del recurs hídric, especialment en un context de sequera i crisi climàtica.

L’equip de govern, representat pel PSC, ERC i AraReus, defensa la mesura com a necessària per fer front a la situació de sequera i assegurar la sostenibilitat del subministrament d’aigua a llarg termini. Argumenten que l’augment està dissenyat per incentivar un ús més conscient de l’aigua i generar ingressos addicionals crucials per a projectes de conservació i adaptació.

La divisió en la votació reflecteix la polarització d’opinions a la ciutat sobre com abordar els desafiaments relacionats amb l’aigua i destaca la importància de trobar un equilibri entre les necessitats financeres del municipi i la preocupació per l’impacte en els ciutadans, especialment en les famílies més vulnerables. El debat continu sobre la gestió de l’aigua i les polítiques tarifàries promet mantenir-se en el centre de l’agenda política local en els propers mesos.