La CUP de Reus demana caràcter d'urgència per a les obres de la depuradora de la ciutat

El grup municipal de la CUP presentarà una moció, en el ple de demà divendres, per a exigir que l'Ajuntament doni caràcter d'urgència al projecte i execució de l'obra d'aprofitament de l'aigua de la depuradora de Reus. Els independentistes consideren que l'actual estat d'emergència climàtica i sequera "sol es resoldrà solidàriament i posant fi al malbaratament d'aquest recurs", com detalla Mònica Pàmies, regidora i portaveu del grup.

Per als ecologistes, és totalment necessari que el govern, del PSC, ERC i Ara Reus, prioritzin en l'avanç d'aquest projecte i, a la vegada, ho incloguin en el seu pla d'acció municipal (PAM), així com la millora de la xarxa per evitar el malbaratament de l'aigua per part d'una empresa pública. "Tot i que sovint el govern s'omple la boca del compromís que té amb el reaprofitament de l'aigua, però no reclama ni a l'ACA ni a la Generalitat de Catalunya la necessitat d'aquesta inversió amb caràcter d'urgència" defensa Pàmies.

Els cupaires se sostenen amb dades del 2022 i defensen que l'estat actual de la xarxa reusenca provoca pèrdues de fins a 1.142.000 m³ d'aigua cada any. Això, sumat als 6 milions de m³ que deix anar la depuradora, "perdem i malbaratem aigua mentre el territori viu una situació crítica", afirma Pàmies.

Per altra banda, la moció dels independentistes també demana que aquesta obra serveixi per garantir el retorn, a la comarca del Priorat, de l'aigua transvasada pel regadiu del Camp, perquè la pugui utilitzar com a cabal ecològic del riu Siurana i com a recurs potenciador de l'activitat agrícola del mateix Priorat.