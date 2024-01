Forta presència policial a Reus per un tiroteig al barri de Sant Josep Obrer

Els Mossos d’Esquadra han desplegat un ampli dispositiu al barri de Sant Josep de Reus per un tiroteig que ha tingut lloc aquest dimecres cap a les 10 hores, segons han informat a l’ACN fonts policials. S’han desplegat diverses patrulles i agents antiavalots.

Segons han informat fonts policials, de moment no consten ferits en aquest tiroteig, que s'ha produït al carrer Mas Pellicer, al barri de Sant Josep Obrer, ni tampoc s'han practicat fins ara detencions.

Cap a les deu del matí, diversos veïns han alertat els Mossos que escoltaven trets al carrer esmentat, de manera que la policia catalana ha obert un incident per «arma de foc».

Els Mossos han desplegat un ampli dispositiu policial a la zona, que continua en aquests moments, per aclarir els fets, en què hi participen diferents unitats del cos com a agents de Seguretat Ciutadana i Ordre Públic, i per determinar els motius d'aquest tiroteig.