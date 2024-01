Arxivada la causa contra cinc independentistes per la seva participació en les protestes postsentència a Reus

El jutjat d'instrucció número de 3 de Reus ha arxivat la causa contra cinc independentistes acusats d'un delicte de desordres públics en el marc de les protestes postsentència, celebrades l'octubre de 2019 a Reus. L'instructor considera que no hi ha «elements suficients» per atribuir-los-hi aquest delicte i assegura que no s'ha «apreciat cap acte de violència».

En la resolució, el jutge també assenyala que el llançament d'una llauna - que no va impactar sobre ningú- o tirar ous no suposa una «alteració de l'ordre o la pau pública». Des d'Alerta Solidària celebren que es tanqui «per a tothom» la causa judicial, després que el maig passat ja s'arxivés per a dos dels investigats, els quals formen part de les cinc causes obertes.

El jutge investigava la participació dels quatre investigats en la protesta del 14 d'octubre de 2019, organitzada per les entitats independentistes i Unió de Pagesos a Reus. En la resolució que ha tingut accés l'ACN, l'instructor detalla que un cop acabada la manifestació «pacifica» al centre de la ciutat, un grup de manifestants – uns 600- es va traslladar fins a les dependències de la comissaria de la Policia Nacional, on hi havia cinc membres de Vox, els quals van treure una bandera espanyola. Això va provocar crits contra ells i que un grup de protestants els arrabassessin la bandera i els llencessin ous. «Un dels ous va impactar sobre un agent, però sense poder especificar la persona que l'havia llençat», recull l'escrit.

Tampoc s'ha pogut identificar a la persona que va llençar una llauna contra els cinc membres del partit d'extrema dreta. Així mateix, el jutge explica que una de les investigades portava un cúter «per tallar llaços grocs» i que en cap cas el duia per «agredir» a cap persona. Pel que fa a l'encausat Èdgar Fernández, llavors regidor de la CUP i portaveu del Secretariat Nacional, l'instructor indica que els agents policials només van declarar que va animar als manifestants i que no el van veure tirant ous.

«Examinades les actuacions, no es pot apreciar cap acte de violència per part dels investigats», sentencia l'instructor. I afegeix: «els agents manifesten que no hi va haver cap situació real de perill – amb el cúter- quan ningú va patir cap amenaça ni tampoc consta cap denúncia respecte a la seva exhibició». Per tot plegat, el jutge ha arxivat, de forma provisional, la causa.

Exigeixen que s'arxivin totes les causes

Des d'Alerta Solidària han celebrat l'arxivament d'aquesta causa i han exigit de nou que s'aturi «la persecució a dit per raons polítiques». «Exigim que s'arxivin d'una vegada per totes les causes obertes contra activistes i manifestants independentistes», han afirmat en un comunicat. Recorden que dos dels cinc independentistes encausats ja se'ls va arxivar la causa el maig passat, després de dues sol·licituds per part de la defensa i el posicionament favorable de la fiscalia. «Cap acusació concreta, cap delicte, però això sí, cinc anys de causa oberta», han denunciat.