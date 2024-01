El Tomb de Reus replanta els avets de Nadal en pro de la sostenibilitat

L'associació comercial El Tomb de Reus ha replantat, per primer any, alguns dels avets que els establiments subscrits han utilitzat com a decoració de Nadal, i que han sobreviscut a l'hivern. Així, prop de 15 associats s'han desplaçat fins als Masos d'En Galzeran, situats entre Siurana i Prades.

El president de l'entitat, Jacint Pallejà, explica que, l'hora d'escollir la ubicació on realitzarien la proposta, buscaven un «terreny amb certa alçada». La solució va arribar d'un conegut de Pallejà i propietari de la parcel·la situada als Masos d'En Galzeran, qui els va oferir aquesta ubicació.

El president d'El Tomb remarca el treball en equip que s'ha mostrat durant la realització de l'activitat, des de la persona que els ha deixat el terreny fins a la feina dels associats: «Alguns han deixat els seus locals per guardar els avets recollits, i, un altre, el remolc per a transportar-los».

De cares al futur, Pallejà encara considera que és aviat per afirmar si es tornarà a realitzar aquesta acció o no, però declara que «estem contents amb l'acollida inicial».