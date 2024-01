Junts per Reus inicia una ronda de visites als barris i entitats veïnals de la ciutat

El grup municipal de Junts per Reus ha començat aquest 2024 iniciant una ronda de visites a diferents barris i entitats veïnals per conèixer de primera mà les inquietuds i necessitats dels barris de la ciutat.

La regidora de Junts per Reus i cap de l'oposició, Teresa Pallarès, ha afirmat que “amb aquestes visites, des de Junts per Reus, volem copsar quin és l’estat real dels barris en molts aspectes: seguretat, neteja, via pública, incivisme, il·luminació... I quines millores podem proposar i canalitzar en el plenari per anar solucionant aquestes deficiències”.

L’equip de Junts per Reus ja ha fet les primeres visites a barris com el del Carme, Carrilet i Mare Molas i pretenen anar continuant amb les visites per tots els barris de la ciutat i així poder donar una resposta directa a les problemàtiques i clams veïnals de les diferents zones de la ciutat.