Detingudes dues persones a Reus per un robatori amb violència i per incomplir la llei d'estrangeria

Agents de la Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional van realitzar el passat divendres, 12 de gener, un dispositiu conjunt de seguretat ciutadana, civisme i inspecció de locals, en dos bars i el seu entorn, al carrer de la Sardana i la plaça de Compte de Reus.

L’operatiu es va tancar amb diverses denúncies per infraccions relatives al contraban, seguretat, consum, tinença de drogues i estrangeria; així com la detenció de dues persones, una vinculada a un delicte de robatori amb violència i intimidació; i l’altra en base a la llei d’estrangeria. Quatre persones més han estat citades a comissaria en base a la llei d’immigració. Durant el dispositiu s’han identificat 31 persones i tres vehicles.

En relació a les denúncies, se n’ha imposat 1 en relació al Codi de consum de Catalunya; una en relació a la llei de contraban; una en base a la llei d'Ordenació del Mercat de Tabacs i Normativa Tributària.

Igualment, s’han imposat 4 denúncies per tinença de substàncies estupefaents (cànnabis i cocaïna) i una denúncia per la tolerància al consum il·legal o tràfic de drogues tòxiques. També s’han localitzat dues navalles, fet que ha comportat dues denúncies més per tinença d'arma prohibida

Finalment, també s’han imposat denúncies per diferents infraccions relatives a seguretat tècnica, cablejat a l'abast del públic, extintor no accessible, brutícia, bloqueig de sortida d'emergència i aliments en contacte amb els lavabos.

La campanya d’operatius policials conjunts permet verificar la situació administrativa i les condicions d’aquesta tipologia de comerços, alguns d’ells motiu de queixes veïnals. La política de col·laboració policial municipal amb la resta de cossos de seguretat permet crear sinèrgies i guanyar eficàcia en el servei.