Finalitzen les obres de recuperació paisatgística de la riera de l’Abeurada de Reus

L’Ajuntament de Reus ha culminat les obres d’execució del projecte d’urbanització i paisatge de la Riera de l’Abeurada. L’actuació ha inclòs treballs de recuperació ambiental, plantació, condicionament, mobiliari i senyalística en quatre zones situades a l’entorn de la riera. El projecte suposa la primera intervenció del Pla d’Acció de la V Verda de Reus que comprenen un conjunt d’actuacions sobre les rieres del municipi per tal de recuperar-les com a eixos de la infraestructura verda de la població.

L’objectiu de l'actuació és la recuperació ambiental de l'eix verd que defineix el traçat de la riera, i la seva connexió amb la xarxa d'itineraris i espais verds de la ciutat. S’han executat actuacions des del punt de vista ambiental d’una banda, amb foment de la biodiversitat i recuperació de l’habitat de riera, i, d’altra banda, la millora de l’accessibilitat amb actuacions arquitectòniques molt acurades amb camins informals i senyalització adequada, a més de l’habilitació de zones de descans i punts de gaudi amb bancs o zones de jocs infantils.

En aquest sentit, el consistori ha treballat amb l’objectiu de garantir la continuïtat del recorregut i de crear zones d’estada i de foment de la biodiversitat. Primer s’ha treballat amb la permeabilitat de la riera per tal de trencar la barrera que en suposa per a la ciutat permetent el recorregut transversal i, d’aquesta manera unir el barri Jardins de Reus amb el polígon Dyna. També permet als equipaments de l’entorn com l’Institut Pi del Burgar, entre d’altres, a fer-ne ús com a espai de passejada. D’altra banda, s’ha creat al costat de la zona d’esbarjo per a gossos, una àrea de biodiversitat i lleure amb voluntat de ser un espai naturalitzat proper a la ciutat.

Les quatre zones d’actuació es troben als dos costats de la riera de l’Abeurada entre el Camí de Valls i la línia de ferrocarril de Lleida a Tarragona. Entre les actuacions es compren una zona de lleure d’uns 400 metres quadrats equipada amb bancs, taules i jocs infantils elaborats amb materials naturals i la plantada de vegetació frondosa per a generar un espai agradable a la riera.

A més, també s’ha produït una actuació al meandre que comprèn la plantació d’espècies autòctones amb un lleuger moviment de terres per fomentar l’hàbitat de riera, així com una actuació a la zona verda de la vorera del carrer d’Igualada per generar dues noves zones d’estada equipades i accessibles amb relació visual cap a la riera i accés a la cota inferior. Els dos miradors tenen elements de senyalística que informaran dels valors del paisatge. Finalment, es va reconfigurar l’espai d’esbarjo de gossos.

Finançament

L’obra ha tingut un cost de 179.443,38 euros (IVA inclòs) i van ser adjudicades a l’empresa Construccions Vinaixa, SA. El projecte ha comptat amb un ajut del Ministeri de Sanitat, la Federación Española de Municipios y Províncias i la Red Española de Ciudades Saludables en la convocatòria 2022 per a accions destinades a la promoció d’estils de vida saludables en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb els fons europeus Next Generation per un import de 120.000 euros, per tant, ha gaudit d’un percentatge de finançament del 65,62%.