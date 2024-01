Unió de Pagesos reclama al Govern que les obres de l'EDAR de Reus es facin per la via d'urgència

Un centenar de persones s'ha concentrat aquest divendres al matí davant l'Ajuntament de Reus per reclamar que el Govern faci per la via d'urgència les obres de l'EDAR de Reus que han de permetre regenerar aigua i reaprofitar-la per regadiu. Convocats per Unió de Pagesos, els agricultors han assegurat que no poden esperar els plans d'Acció Climàtica de tenir enllestits els treballs el 2026 perquè la sequera ja haurà acabat amb els arbres i "no quedaran pagesos al Camp de Tarragona".

Alhora, han reclamat al consistori reusenc que renunciï a utilitzar aigua del pantà de Riudecanyes per a usos urbans en època de sequera i la deixi per als pagesos, i que el municipi l'agafi de la concessió del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT).