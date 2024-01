Finalitzen les obres del carril bici de l'avinguda de Falset de Reus

L'Ajuntament de Reus ha finalitzat les obres del carril bici de l’avinguda de Falset, en el marc del desplegament del pla de la bicicleta. El tram de l'avinguda de Falset circula entre el carrer de Recasens i Mercader i el carrer de Joan Fuster; i dona continuïtat al carril per a bicicleta que actualment està en servei entre l'avinguda dels Països Catalans i el carrer de Recasens i Mercader.

S’ha executat un carril bici per a cada sentit de la circulació, segregat de l'espai destinat a la resta de vehicles. La secció del vial defineix una 'amplada dels carrils per a bicicletes d'entre 1,5 i 1,8, segons el tram de l'avinguda, mentre que els carrils per a la resta de vehicles varien entre els 3,25 i els 3,40m.

L'espai per a bicicletes estarà separat de la dels vehicles amb elements de balisament de cautxú per reforçar la seguretat viària.

L’obra va ser adjudicada a l’empresa Edifisa SA per un pressupost de 129.545,30 euros (IVA inclòs).

L’actuació compta amb finançament de la Unió Europea, amb fons Next Generation, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l’estat espanyol, i d’acord amb la convocatòria del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà.