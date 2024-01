Reus ofereix la possibilitat de pagar els tributs en 10 mensualitats i sense interessos

Fins al pròxim 25 de gener, els contribuents es poden acollir al Pla Personalitzat de Pagament que permet abonar l’import dels tributs en 10 mensualitats (de febrer a novembre) i sense interessos de demora.

La tarifa mensual es calcula de forma individualitzada per a cada contribuent, d’acord amb les seves obligacions tributàries. El càlcul de la mensualitat té en compte els canvis que es produeixen en la situació del contribuent (com la incorporació o la baixa d’obligacions tributàries per la compra o venda de nous béns, etc.), i les quotes s’ajusten automàticament. Per tant, les regularitzacions es faran de forma automàtica al llarg de l’any.

Aquesta modalitat de pagament és aplicable als tributs de venciment periòdic:

Impost sobre vehicles de tracció mecànica,

Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana o rústica)

Taxa per recollida d’escombraries

Guals

Taxa per utilització o aprofitament de vol, sòl i subsòl de la via pública

Impost sobre activitats econòmiques

Preu públic recollida residus.

A les persones que s’acullin al Pla Personalitzat de Pagament no se’ls cobraran interessos de demora ni s’exigirà garantia, sempre que es paguin les fraccions en els terminis indicats. La periodicitat mensual dels pagaments, consisteix en 10 quotes, el cobrament de les quals es realitzarà els dies 5 de cada mes, des del 5 de febrer fins al 5 de novembre inclosos.

Els requisits per ser beneficiari d’aquest sistema són no tenir deute pendent en executiva amb l’Ajuntament, llevat que el deute estigui fraccionat o suspès; les quotes resultants del pla personalitzat de pagament han de ser superiors a 15 euros i domiciliació obligatòria del pagament de les quotes en un únic compte.

Accés al tràmit Pla Personalitzat de Pagament

Les persones ja adherides a aquesta modalitat de pagament no han de fer cap actuació i es consideren adherides automàticament al nou Pla Personalitzat de Pagament.

Per acollir-se al pla pot fer-se a través de les vies següents:

Oficina Virtual Tributària: ovt.reus.cat

A la seu electrònica a través del tràmit https://seu.reus.cat/seu/carpetaCiutadana/tramit/50400

Presencialment, al Servei d’Atenció i Informació al Contribuent (c/Sant Llorenç, 25 ) sempre amb cita prèvia (citaprevia.reus.cat)

Domiciliació bancària

Els contribuents no adherits al Pla Personal de Pagament també tenen l’opció de la domiciliació bancària per fer-ne més còmode el pagament. En cas, l’Ajuntament de Reus passarà el rebut a través de l’entitat financera dins el període voluntari que figura al calendari del contribuent.

Els detalls de la domiciliació bancària a es poden consultar a: https://seu.reus.cat/seu/carpetaCiutadana/tramit/43360

Calendari del contribuent

Les persones físiques o jurídiques que no s’acullin al Pla Personal de Pagament dels impostos han d’efectuar el pagament dels tributs d'acord amb el Calendari del Contribuent 2023 que es detalla a continuació:

Del 5 de març al 6 de maig. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

Del 5 d’abril al 5 de juny. Impost Béns Immobles Urbans (IBIU)

Del 5 d’abril al 5 de juny. Impost béns Immobles Rústics

Del 5 d’abril al 5 de juny. Taxa d’Escombraries / Preu Públic Recollida de Residus

Del 5 d’abril al 5 de juny. Taxes Aprofitament via pública

Del 4 d’octubre al 5 de desembre. Impost activitats econòmiques (IAE)