La Casa Navàs de Reus torna a superar el seu rècord de visitants

La Casa Navàs de Reus ha tancat el 2023 superant, de nou, les seves millors xifres de visitants des de l’obertura al públic de l’edifici l’any 2018. Prop de 49.000 persones han optat per alguna de les diferents modalitats de visita programades per conèixer la singular obra modernista de Lluís Domènech i Montaner. Aquest any, a més, més de 17.000 persones han participat en alguna de les activitats dissenyades per la Casa Navàs en el marc de l’Any Domènech i Montaner.

Gairebé 49.000 persones han visitat la Casa Navàs al llarg d’aquest 2023 en alguna de les diferents modalitats de visites que s’ofereixen, una dada que suposa un increment de l’11,5% respecte als prop de 44.000 visitants del 2022. Aquesta xifra representa un nou rècord històric des que l’edifici modernista de Lluís Domènech i Montaner va obrir les portes, l’estiu del 2018.

Pel que fa a l’origen dels visitants, el públic català representa el 59% del total, de la resta de l’Estat espanyol en prové el 18% i el 23% és estranger. Els visitants de Catalunya provenen, principalment, de Barcelona, Reus, Tarragona i Lleida. La majoria de persones que venen d’altres punts de l’Estat són del País Valencià, la Comunitat de Madrid i del País Basc, mentre que, del públic internacional, prop de la meitat prové de França i, la resta, sobretot, d’Alemanya, els Països Baixos, el Regne Unit i Bèlgica.

En preguntar al públic quin és el motiu pel qual visiten la Casa Navàs, el 35% diu que per interès cultural, el 18% que ha estat gràcies a una recomanació, el 16% assegura que es tractava d’una visita que tenien pendent i el 12% explica que l’han visitada perquè els n’ha informat l’Oficina de Turisme de Reus. Les xarxes socials, els mitjans de comunicació o, senzillament, perquè estaven passejant per la ciutat, són altres motius que porten el públic a endinsar-se a la Casa Navàs.

Al marge de les xifres de visitants, unes 17.200 persones han participat en alguna de les activitats dissenyades al llarg d’aquest 2023 amb motiu de la celebració de l’Any Domènech i Montaner, tenint en compte que 10.000 ja pertanyen a la «Reus 1900. Festa modernista», celebrada els dies 15 i 16 d’abril, conjuntament amb l’Agència Reus Promoció.

Per tant, les activitats que han tingut lloc a la mateixa Casa Navàs han atret unes 7.200 persones. D’entre les iniciatives programades durant el primer semestre hi ha hagut, a banda de la citada festa modernista, una campanya d’entrades amb descomptes pels reusencs, la mostra fotogràfica col·lectiva «Mirant la Casa Navàs», la creació d’una nova visita teatralitzada conduïda per Domènech i Montaner, el II Concurs de pintura ràpida Casa Navàs i l’exposició escolar «Fes la teva casa modernista».

Entre juliol i desembre, per l’Any Domènech i Montaner s’ha programat l’espectacle de dansa «Exhale Casa Navàs» d’Anna Borràs i Daniel Navarro, el III Cicle de Conferències «Casa Navàs, testimonis modernistes», l’exposició «Domènech i Montaner, patrimoni mundial» del Centre d’Estudis Lluís Domènech i Montaner i la visita conferència «L’heràldica modernista».

Per la seva banda, l’acte sorpresa que el mes de desembre havia de suposar el final de la celebració, ha estat ajornat unes setmanes perquè encara s’estan tancant alguns detalls al respecte. Properament s’anunciarà la data de la convocatòria on s’anunciarà aquesta sorpresa final.