L’Ajuntament de Reus es «posa les piles» per reparar voreres

Des del retorn de les vacances estivals i fins a finals d’any, ha estat freqüent veure operaris arranjant voreres, escocells i llambordes en diversos indrets de Reus. L’Ajuntament ha estat aplicant els treballs detallats en el Pla de Manteniment de la Via Pública, que responen als objectius de millorar l’accessibilitat dels passos de vianants i les voreres i de renovar els paviments, la pintura o la senyalització deteriorats.

El president de la Federació d’Associacions de Veïns de Reus (FAVR), Marcos Massó, celebra que s’estiguin efectuant aquestes obres perquè «hi ha molta gent que es queixa de les voreres» i «qualsevol cosa que es faci per a la ciutat, ho valorem positivament». Amb tot, creu que encara hi ha deures pendents de completar. Apunta que hi ha «molts llocs força foscos» i que s’haurien de donar «les màximes facilitats» a les persones amb mobilitat reduïda perquè puguin «passar tranquil·lament» per les voreres i els passos de vianants.

Precisament, des de l’associació Diversitat Funcional Reus, el seu portaveu, Julián Fuentes, assenyala que el nou govern «s’ha posat les piles», però pensa que «o estaven esgotades o no les han carregat gaire». «Hem vist que s’han reparat carrers, però encara queda molta feina per fer», expressa. En concret, apunta a vies com el carrer Baix del Carme, en què una persona amb mobilitat reduïda es veu obligada a transitar pel mig de la calçada, assegura, «amb el perill que suposa per als conductors de vehicles, els motoristes i per a nosaltres mateixos», atès que la vorera és massa estreta perquè hi circuli una cadira de rodes. També critica que «per tot Reus hi ha negocis als quals no podem accedir» i denuncia que se n’obren «sense estar adaptats». «La ciutat encara està molt malament per a les persones amb limitació de mobilitat i jo només demano que s’eliminin les barreres arquitectòniques», conclou.