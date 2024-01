Tot a punt per a la Cavalcada de Reis de Reus

L’Ajuntament de Reus té ja tot el dispositiu preparat per a la Cavalcada de Reis 2024 que, enguany, com a principal novetat, incorpora un tram tranquil per a persones amb sensibilitats sensorials. Aquest matí l’alcaldessa de la ciutat, Sandra Guaita; la regidora de Projecció de Ciutat, Noemí Llauradó, i el regidor de Cultura i Política Lingüística, Daniel Recasens, han explicat el recorregut i tot el que s’ha previst per a l’arribada dels Reis d’Orient aquest pròxim divendres dia 5 de gener.

La presentació s’ha fet a la plaça de la Llibertat, a l’espai del Campament Reial, i hi ha assistit també representants de les principals entitats que participen a la Cavalcada: Bràvium Teatre, Llops Teatre, els Amics del Cavall de les Comarques de Tarragona i l’Associació de Senegalesos. L’alcaldessa de la ciutat ha agraït la implicació de totes les persones que prenen part cada any a la Cavalcada, tant per part de les entitats, com per part dels diferents departaments municipals: Brigades, Guàrdia Urbana, Via Pública, Protecció Civil i els equips de Projecció de Ciutat i Cultura.

Per la seva banda, Noemí Llauradó ha posat de manifest que “l’establiment del Campament Reial aquí a l’Espai Rodó és una idea que hem treballat conjuntament amb la regidoria de Cultura per tal que aquest recorregut nadalenc tingui continuïtat fins a la fi de la Campanya de Nadal”, i ha afegit que “malgrat que encara ens queden uns dies, podem avançar que ha estat un veritable èxit i hem esdevingut punt de referència obligada per moltes persones que s’han sentit atretes per la proposta que hem ofert enguany a Reus, amb més il·luminació, activitats culturals i lúdiques, visites, tallers i aquest Nadal Rodó que ha tingut com a centre neuràlgic aquesta plaça de la Llibertat”.

En col·laboració també amb la regidoria de Serveis a les Persones i Drets Socials, a banda del tram tranquil, que estarà situat al carrer de la Selva del Camp, a tocar del carrer de l’Amargura, hi haurà un espai reservat per a persones amb mobilitat reduïda, al raval del Pallol.

El recorregut de la Cavalcada de Reis 2024 és el mateix que l’any passat. Ses Majestats els Reis d’Orient arribaran a les 16:30 h després de sobrevolar el cel de la ciutat i entraran a la plaça Anton Borrell del Parc de Sant Jordi. Vindran ja amb els seus carruatges per saludar als nens i les nenes i preparar-se per començar la Cavalcada.

A les 18:30 h sortirà des del capdamunt del Carrer Ample, encapçalada per l’Estel, i continuarà per l’avinguda Prat de la Riba, el carrer del President Companys, el carrer de Sant Joan, el raval de Jesús, el raval de Martí Folguera, el raval de Robuster, el raval de Sant Pere, la plaça de la Puríssima Sang, el raval del Pallol, la plaça de Catalunya i el carrer de l’Amargura. Passa també pel carrer Doctor Robert, però per motius de seguretat no hi podrà haver públic, ja que és massa estret.

Quan la comitiva arribi a la plaça del Pintor Fortuny, baixaran els patges, els músics i els Reixos a dalt de bigues romanes, fins a la plaça del Mercadal, on recolliran les Claus de la Ciutat de mans de l’alcaldessa.

Daniel Recasens ha volgut aprofitar la presentació de la Cavalcada 2024 per “apel·lar al seny de totes les persones perquè ens ajudin a no tenir incidents, ni amb el pas de tota la comitiva de la Cavalcada ni amb la recollida de caramels”. En total es repartiran 4 tones i mitja de caramels.

La recollida de cartes

El Campament Reial, que recull les cartes que els nens i nenes fan arribar als Reis d'Orient, es pot visitar encara durant tot aquest dimecres dia 3, i també demà dijous dia 4. Està obert des de les 11:00 h fins a les 20:00 h. Amb la mateixa sensibilitat que per a la Cavalcada, s'ha previst una hora tranquil·la per a persones amb alta sensibilitat que és de 13:00 h a 14:00 h. En aquestes hores no hi ha música ambient i es vetlla perquè el to de l'espai sigui suau i relaxat.