La programació dels funerals es veu afectada per una «punta de serveis»

La recta final del 2023 i l’entrada al nou any ha portat feina als tanatoris i les parròquies. L’elevat volum de serveis a prestar ha provocat que algunes cerimònies de comiat s’hagin hagut de programar a dos o tres dies vista i, en algun cas, s’arribà a cinc dies. Fonts municipals confirmen que hi ha hagut una «punta de serveis» al Tanatori —igual que pot ocórrer en altres moments de l’any, remarquen— i asseguren que «s’ha respost amb normalitat segons les necessitats». Per la seva banda, el rector de la Parròquia de Sant Francesc, Josep Maria Gavaldà, detalla que la família d’un dels difunts a qui avui es donarà sepultura «ha hagut d’esperar algun dia més per fer la cerimònia a causa d’aquest col·lapse».

En aquest sentit, fonts de l’Arquebisbat de Tarragona mencionen que cal tenir en compte que, aquests dies, els funerals «també podrien coincidir amb alguna altra cerimònia religiosa» i, en conseqüència, es podrien haver hagut de programar per més endavant. Amb tot, subratllen que l’organització d’aquests actes depèn del rector de cada parròquia. De fet, Gavaldà assenyala que els retards es deuen a «raons del funcionament dels tanatoris». Les esglésies de la Puríssima Sang i de Sant Francesc són dos dels indrets on més vetlles s’han celebrat aquests dies.

Pel que fa a les cerimònies laiques, fonts municipals apunten que «no hi ha hagut cap incidència» al Tanatori i que «s’ha donat cobertura a totes les necessitats».

Cinc cerimònies programades per a avui

Entre el 24 de desembre i el 2 de gener, cada dia s’han celebrat entre una i quatre cerimònies. Amb tot, avui serà un dia de major activitat, amb cinc actes previstos. Dos d’ells tindran lloc a la Parròquia de Sant Francesc; un tercer, a la Parròquia de Crist Rei; i els dos restants, al Tanatori Municipal. Ahir en varen tenir lloc tres, entre el Tanatori i la Puríssima Sang.