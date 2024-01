L’Ajuntament de Reus preveu l’adquisició de catorze radars pedagògics solars

L'Ajuntament de Reus roman treballant en pro de la seguretat viària. El consistori té previst comprar catorze radars pedagògics solars, amb els objectius de «continuar amb les labors pedagògiques» i «garantir la seguretat del trànsit dins la ciutat». La Guàrdia Urbana assenyala que aquestes eines «corregeixen el comportament dels conductors, ja que els indica la velocitat a què circulen amb els missatges corresponents, així com, a la vegada, registren totes les dades del trànsit», informació que pot ser emprada amb posterioritat per elaborar estudis, plans d’acció «i campanyes més contundents». Com a mínim, els nous radars registraran la quantitat de vehicles i les velocitats mitjanes i màximes en els dos sentits de la circulació.

En el passat, la Guàrdia Urbana ja va adquirir radars pedagògics mòbils, que s’instal·len en vies en què es considera que s’ha de tenir un control especial, per exemple, per la proximitat de centres escolars. Aquesta tecnologia, que adverteix el conductor si està circulant per sobre de la velocitat permesa, s’ha pogut veure en indrets com l’avinguda de l’Onze de Setembre o el carrer del Pintor Fuster.

L’Ajuntament ha tret recentment a licitació el corresponent contracte per a la compra, que inclou el subministrament de bateries recarregables i els suports que permetin l’ancoratge. Els equips es lliuraran en quatre entregues, fins al 2026, tot i que les unitats definitives que s’adquiriran dependran de les necessitats del cos de seguretat. El pressupost base del concurs és de 33.560,85 euros (IVA inclòs).

El sud reclama més control

D’altra banda, al sud de la ciutat reclamen que hi hagi més control de la circulació. Juan Pedro García, veí dels voltants del carrer del Pintor Fuster, afirma que aquesta via «sembla una autopista» i, tot i que hi ha una zona residencial i el Pavelló Olímpic, i malgrat que només hi ha un carril per cada sentit de circulació, «ni els camions van a 30 quilòmetres per hora». «És veritat que hi corren molt els cotxes i, a la nit, a vegades fan curses», denuncia la presidenta de l’associació de veïns (AV) Zona 5, Elena Baquero. A part de la «por», García explica que s’ha hagut d’instal·lar una «doble finestra» a casa pel soroll.

Durant un temps, hi hagué un radar pedagògic al carrer del Pintor Fuster, i García i Baquero afirmen que «els cotxes afluixaven». Per aquest motiu, demanen que es torni a instal·lar o que es col·loquin ressalts. La portaveu veïnal assenyala que recentment es va reunir amb representants de l’Ajuntament i de la Guàrdia Urbana en què se li va transmetre que estudiarien «què es pot fer». També menciona l’opció de posar pilones separant els carrils.

Per la seva banda, el president de l’AV del barri Juroca, Manuel Villalba, destaca que la problemàtica es repeteix en altres parts, com el carrer d’Astorga i l’avinguda del Mediterrani, i explica que fa «molt de temps» que demana la presència dels «elements necessaris» perquè els cotxes «no corrin tant».