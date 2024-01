La Fundació Bara cerca socis per tenir més estabilitat

El 2024 s’encara ple de reptes per a la Fundació Mossèn Frederic Bara i Cortiella. «Com sempre», precisa la directora del centre socioeducatiu de l’entitat, Mertxe Martínez. Un dels principals objectius serà captar nous socis. «Si diversifiquem l’entrada econòmica, tampoc haurem d’estar patint tant», expressa. L’entitat considera sòcia la persona que, de manera regular, fa una donació, independentment de la quantitat monetària. Això permetria tenir «constància», «més estabilitat» i una «bossa» per si els ajuts públics no es concedissin o reduïssin l’aportació.

Martínez explica que el pressupost anual de la fundació és d’uns 160.000 euros, que tenen un «impacte molt gran», tenint en compte que, el 2023, han acompanyat uns 150 nens i adolescents en situació de vulnerabilitat i, en total, unes 400 persones, entre els joves i les famílies. En aquest sentit, per també intentar atreure socis, l’entitat centrarà part dels esforços a «donar a conèixer el que fem» en la «lluita contra el fracàs escolar, l’absentisme i la pobresa infantil» i «informar a les persones que ens ajuden sobre el que hem pogut fer amb els seus diners», detalla la directora del centre socioeducatiu. Per exemple, volen difondre casos d’èxit de joves que han assessorat «que s’han fet grans i estan estudiant o treballant».

La Fundació Bara agraeix la solidaritat de les entitats, empreses i particulars que ajuden a continuar endavant amb el projecte i sense les quals «no aniríem enlloc», així com de l’administració pública. Martínez afirma que hi ha «bones vibracions» amb el nou consistori reusenc, però anhelaria començar a treballar per establir un conveni per a diversos anys i «que arribés abans la subvenció».

Els interessats a esdevenir socis de la fundació poden registrar-se i consultar més informació a través de la pàgina web https://www.fundaciobara.org/socis.