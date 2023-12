L’escriptora Monika Escuer presenta les seves novetats editorials aquest Nadal

L’escriptora reusenca Monika Escuer ha presentat aquest mes de desembre el cinquè volum de la col·lecció de Contes Màgics de Reus: El misteri de la Casa Navàs. Com és habitual en les històries de l’autora, aquest conte planteja una incògnita que caldrà resoldre, amb la canalla com a protagonista, i tenint com a escenari la magnífica casa de la plaça Mercadal. La presentació del llibre es va fer el passat dia 13, amb la presència de Sílvia Sagalà, gerent de la Casa Navàs, i l’actor Benjamí Miguel Miralpeix, qui també és un dels protagonistes del conte.

D’altra banda, Escuer ha presentat també un altra proposta per a la canalla. Es tracta del conte El nen sense nom, editat per la plataforma Edita, de l’editorial El cep i la nansa. En aquesta història, il·lustrada per Laura Gómez, els infants podran saber que tots els nens i nenes del món tenen dret a una identitat. I ho faran a través d’una història d’amistat, protagonitzada per animals. La presentació d’El nen sense nom es va fer el passat 16 de desembre a la sala Hortensi Güell del Centre de Lectura de Reus.