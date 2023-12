Les dones també deixen empremta al Parc de Nadal de Reus

Frida Kahlo, Isabel Besora, Montse Llussà, Mariona Escoda, Ari Sánchez, Coco Comín i Sandra Guaita donaven —i donaran fins al 4 de gener— la benvinguda als nens i nenes que havien optat per passar, ahir, una tarda de les seves vacances saltant, corrent, aprenent i divertint-se entre inflables, pilotes i ulleres de realitat virtual al Parc de Nadal. A l’exterior, emulaven ser Leila Lombardi o María de Villota pilotant Karts; Marina Cantenys o Laia Palau atrapant rebots i encistellant. Dins del renovat recinte, i superada l’òptica i enartadora barrera dels miralls distorsionadors amagats rere l’entrada, somiaven ser Mercè Bessó, Neus Segrià o Temple Grandin —una de les primeres a parlar del trastorn de l’espectre autista en primera persona, història explicada per l’Associació Supera’t amb efectius pictogrames—. També podien anhelar ser com Tillie Anderson amb les diverses Ganxetes aparcades. El Parc de Nadal tenia un objectiu en ment: deixar clara l’empremta que han deixat les dones en la història de Reus i de la humanitat.

Més d’una seixantena d’activitats per a tots els gustos guarnien cada racó de les instal·lacions del Tecnoparc. Reviure la tronada amb realitat virtual, posar a prova les habilitats amb el futbolí, construir amb peces de Lego, posar-se en la pell d’un jugador de futbol americà, ser l’enxaneta d’un pilar, participar en una gimcana o evitar ser escombrat per la megabarredora eren alguns dels reptes que podien enfrontar. Un dels que més ulls captava era el giroscopi, que, entaforat en una esfera, permetia veure el món al revés. «Això voleu? No és molt alt?», qüestionava un pare a les seves dues filles, que volien desafiar la gravetat.

Amb tot, la gran protagonista era la Zona Jove, la principal novetat de la present edició del Parc de Nadal, un espai pensat per als adolescents, amb idees que van des d’un escape room i un photo booth de 360 graus a jocs de rol i tallers de cuina, passant per un espai efímer que varia cada dia. «Reus és perfecte si ets jove. No canviaria res», es llegeix només accedir-hi. En conseqüència, la ludoteca s’ha traslladat el primer pis. Els més petits no han notat la diferència: s’ho passen bé igualment i, aquest any, al seu ritme, allunyats de la multitud.