L’Ajuntament de Reus reinaugurarà el roserar de Mas Iglesias al gener

S’ha fet esperar, però, tot i els contratemps, el roserar de Joaquima Gallisà està a punt de tornar a brillar amb tota la seva esplendor. L’Ajuntament de Reus ja ha iniciat la fase de replantació dels rosers, una actuació que posarà punt final als treballs de remodelació. L’espai serà reinaugurat al mes de gener i presentarà una nova imatge, organitzada cromàticament.

El regidor de Via Pública, Daniel Marcos, assenyala que «la remodelació del roserar de Mas Iglesias és una aposta del govern de Reus per una ciutat verda i sostenible, i un compromís amb la ciutadania, que reforcem amb la contractació d’un manteniment específic d’aquest espai». Per la seva banda, el president de l’associació de veïns del Roserar de Mas Iglesias, Francesc Jornet, afirma que estan «contents perquè ha canviat totalment la fisonomia». A més, afegeix que entén que la zona hagi estat tancada durant uns mesos perquè «la plantada de roses s’ha de fer en el temps oportú» i, després de «l’ensopegada» del passat, no voldrien que es repetís una mala experiència.

Els treballs han consistit en la renovació de les terres, el realçat dels parterres, la substitució dels elements de fusta malmesa, la instal·lació d’un nou sistema de reg per optimitzar l’eficiència hídrica i la millora de la biodiversitat. La replantació dels rosers permetrà presentar una nova composició del roserar, que s’ha organitzat cromàticament, creant bandes dedicades a un color o a una gamma, per tal de crear un efecte visual i sensorial immers en una paleta de colors i olors. Entre les tipologies de rosers plantats, hi ha varietats com Pau Casals, Sardana, Chrysley Imperial, Clotilde Sorolla, Inés Saste o Bet Figueras. A més, es complementaran amb espècies d’herbàcies, flors silvestres, aromàtiques i altres espècies de clima mediterrani.

Cal recordar que l’actuació al roserar de Mas Iglesias es va dividir en dues fases. Durant l’execució de la primera, l’Ajuntament va resoldre el contracte amb l’adjudicatària en constatar que l’evolució era «inapreciable» i que els endarreriments eren «imputables a l’empresa». Aquesta intervenció es va reiniciar a finals del passat juliol.