Reus Transport congela les tarifes i manté la rebaixa del 50% dels preus dels abonaments multiviatge

L'empresa municipal Reus Transport mantindrà la rebaixa del 50% dels preus de tots els abonaments fins a 31 de desembre de 2024 i congelarà els preus de la resta de tarifes. Així, el bitllet senzill tindrà el mateix cost, 1,30 euros. L'Ajuntament de Reus sol·licitarà l'ajut estatal directe al Ministeri de Transports i Mobilitat per fer possible aquesta reducció del 50% sobre el preu habitual dels títols multiviatge.

La rebaixa és possible per l'ajut estatal del 30%, que el consistori complementa amb un 20% més. La reducció afecta els abonaments més utilitzats, com ara la T-10, que passa de 8 euros a 4 euros, la T-Mes, de 30 a 15 euros al mes o la T-365 que passa de 270,50 a 135,25 euros l'any, entre altres targetes.