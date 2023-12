Els patges reials arriben a Reus i s’instal·len a la plaça de la Llibertat

Els últims dies de desembre estan farcits de moments màgics i, ahir, se’n va viure un dels més esperats: els patges reials ja són a la ciutat. Els emissaris de Ses Majestats els Reis d’Orients van arribar a Reus, preparats per recollir les cartes dels infants del territori, plenes dels seus desitjos. Perquè els somnis es converteixin en una realitat, però, s’hauran d’haver portat bé durant tot l’any.

La recepció oficial va ser a la Casa Rull i, a continuació, acompanyats d’una musical comitiva, i tot saludant els primers encuriosits, els patges i els seus ajudants es dirigiren a l’espai Un Nadal Rodó, que s’ha transformat en el seu particular campament. Des d’allí, atendran els infants. Hi seran avui, en horari de 17 a 20 hores; demà, d’11 a 20 h., i entre el 2 i el 4 de gener, d’11 a 20 h. Així mateix, els dies 30, 2, 3 i 4, s’habilitarà una hora tranquil·la (de 13 a 14 h.) destinada a persones amb altes sensibilitats, en què s’abaixarà la música i s’intentarà crear un ambient tranquil. Addicionalment, cada dia, hi haurà una cua inclusiva per a nens que disposin de carnet de discapacitat.

D’altra banda, el 30 de desembre sortirà el Ball dels Dotze Mesos i, el 31, visitarà Reus l’Home dels Nassos.