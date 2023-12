Reus tanca l’Any Domènech i Montaner amb una cinquantena d’activitats i més de 25.000 visitants

Reus ha tancat l’Any Domènech i Montaner amb una cinquantena d’activitats i més de 25.000 visitants. La regidora Noemí Llauradó ha afirmat que “aquesta ha estat una de les accions de projecció de ciutat més importants” que ha tingut la capital del Baix Camp, tant pel que fa a l’impacte turístic com a l’econòmic. En aquest sentit, des de l’Ajuntament de Reus han destacat la festa de recreació històrica ‘Reus 1900. Festa Modernista’ com a un dels actes més rellevants de la commemoració del centenari de la mort de l’arquitecte a la ciutat. Es va celebrar a l’abril i van participar una trentena d’entitats i empreses. Després de l’Any Domènech i Montaner, Reus se sumarà a la commemoració dels 150 anys de la mort de Fortuny, a partir del gener.

Els magatzems de la Casa Gasull de Reus, edifici construït per Domènech i Montaner l’any 1911, ha estat l’escenari escollit per posar el punt final a la commemoració dels cent anys de la seva mort. De fet, aquest Any Domènech i Montaner ha servit per reobrir aquest espai emblemàtic que normalment es troba tancat al públic.

L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha subratllat que tot i que l’arquitecte no nasqués a la ciutat, sí que se’l considera “fill adoptiu de Reus” per “l’empremta indiscutible que va deixar en forma d’edificis”. I és que, a banda de la Casa Gasull, Domènech i Montaner també va construir la Casa Navàs, la Casa Rull, l’Institut Pere Mata i la capella margenat situada al cementiri de Reus.

“Gràcies a l’obra d’en Domènech també coneixem com vivia la ciutadania reusenca”, ha subratllat la regidora de Projecció de Ciutat i presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó. Unes paraules que també ha compartit Guaita, qui ha celebrat l’existència dels anys de commemoració. Segons l’alcaldessa, serveixen per explicar “el moment històric que va viure la ciutat i ens reflecteix allò que érem en aquell moment i el que som actualment”. “Reus ha arribat a ser la ciutat que és gràcies al que va ser en aquell moment, la segona ciutat de Catalunya”, ha tancat.

Entre la cinquantena d’exposicions, cicles, tallers i congressos que s’han organitzat en el marc de l’Any Domènech i Montaner a Reus, el consistori també ha engegat una sèrie d’iniciatives amb “vocació de continuïtat i perspectiva de futur”, com són l'ampliació en l’explicació de la figura de Domènech i Montaner dins la Ruta del modernisme, la creació d’un nou espai immersiu que precedeix la visita al Pavelló dels distingits de l’Institut Pere Mata i la maqueta del projecte d’aquest edifici, entre altres.

Fortuny el 2024 i Gaudí el 2026

Guaita ha recordat que després d’acomiadar l’Any Domènech i Montaner, la ciutat se sumarà a la commemoració dels 150 anys de la mort de Marià Fortuny, a partir del gener. De fet, l’Ajuntament de Reus ha afirmat que també té la mirada posada a l’any 2026, quan es preveu la commemoració del centenari de la mort d’Antoni Gaudí. “Una nova oportunitat per reivindicar Reus com a ciutat modernista”, ha tancat Llauradó.