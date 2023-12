Reus, ciutat capital de la música en directe

El pròxim 19 de gener arrencarà la temporada Hivern-primavera del cicle de concerts Reus Cultura Contemporània (RCC), una programació pensada per acostar a la ciutat la música en directe, amb un format setmanal. La idea de fons, expliquen els seus impulsors, és convertir Reus en un escenari de referència en el circuit musical. I, a la vegada, oferir una oferta prou sòlida i interessant perquè el públic del Camp de Tarragona no s’hagi de desplaçar fora.

En aquesta temporada que està a punt de començar, s’han programat un total de tretze concerts, que tindran com a escenaris els bars Absenta i Campus, el Casal Despertaferro i el Racó de la Palma. Entre els artistes programats hi ha intèrprets i formacions que a poc a poc s’estan fent un forat en la indústria, així com propostes més minoritàries, programades precisament perquè el cicle els serveixi d’aparador.

Aquest passat divendres es va presentar la programació d’aquesta temporada d’Hivern-primavera a l’Absenta de Reus amb un concert de Sandra Monfort, que va presentar el seu segon disc, La Mona (Hidden Track, 2023). Durant la festa, els responsables del cicle van desvetllar el cartell i van celebrar quatre temporades de complicitat amb un públic que, expliquen, ja s’ha fet seva la proposta.

Cita setmanal EL RCC busca oferir música en directe en format setmanal a la ciutat de Reus.

Així ho han escrit al programa de la temporada: «Setmana rere setmana els espais s’omplen de públic, uns apassionats dels artistes programats, i altres que veniu preguntant sovint: Qui toca avui? I això ens permet dir que, amb l’esforç de tothom, ho hem aconseguit».

A més, en aquesta ocasió, els impulsors del cicle també han volgut retre un homenatge a les persones que, des de fa dècades, han impulsat o format part de projectes culturals a la ciutat, fent-los formar part de la imatge del RCC 23-24.

Pel que fa a la programació, aquesta arrencarà el 19 de gener amb els osonencs Dan Peralbo i El Comboi, guanyadors del Sona9 del 2021. Al mateix mes de gener, actuaran Elle Belga (26 de gener); i Fajardo i Adriano Galante (28 de gener). Al febrer, passaran per Reus Austin TV (4 de febrer, en el marc del Festival Accents); TTRRAACCAA (10 de febrer); Alavedra (16 de febrer), i Maio (23 de febrer). Cómo Vivir en el Campo encetaran el mes següent (1 de març); i els seguiran Pinpilinpussies (9 de març), i Los Sara Fontan (15 de març). El RCC es clourà a l’abril amb el Pollo Reus Antifa Fest (6 abril); b1n0 (12 d’abril), i Silvio Álvarez (19 d’abril).

Maio presentarà el treball ‘Suau’.RCC

El Reus Cultura Contemporània és una iniciativa de l’Associació Anima’t, que celebra el seu trentè aniversari. El RCC va arrencar l’any 2021, i des de llavors s’han programat més de vuitanta-cinc propostes artístiques a la ciutat de Reus amb aquest segell. Més informació a https://www.animat.cat/rcc/