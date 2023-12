L’Ajuntament de Reus posa al dia sis àrees d’higiene per a gossos

Un gos, corrent en un dels pipicans que hi ha repartits per la ciutat.Tjerk van der Meulen

L’Ajuntament de Reus continua treballant per posar al dia la ciutat en matèria de via pública. En les últimes setmanes, part dels esforços s’ha centrat a millorar l’estat de les àrees d’higiene per a gossos. Fonts municipals assenyalen que els treballs han consistit en la substitució i renovació de les capes de sauló —la sorra que hi ha en aquests espais— i de feltre geotèxtil, a més de la neteja de l’indret i la gestió dels elements retirats, cap a l’abocador. L’actuació es va adjudicar per un total de 7.000 euros.

El regidor de Via Pública, Daniel Marcos, subratlla que «la neteja i posada al dia dels espais d’higiene per a gossos era una necessitat i, alhora, una voluntat expressa del govern de Reus, que promou i creu en la tinença responsable dels animals de companyia». En aquesta línia, el consistori recorda que els pipicans són zones de reduïdes dimensions destinades a què els gossos puguin fer les seves necessitats «evitant així que ho facin en altres punts de la via pública». No recollir les defecacions de les mascotes pot comportar una sanció per als seus propietaris. Els amos també han de diluir les miccions.

El paviment dels pipicans és de sauló i, per al seu correcte manteniment i estat, és recomanable substituir-lo, aproximadament, cada dos anys. L’últim canvi es va efectuar el 2021, tal com precisen fonts municipals, i, per tant, tocava completar l’actualització, tot i que periòdicament ja es porten a cap tasques de neteja i desinfecció.

Els treballs s’han centrat en les sis àrees d’higiene de la ciutat, que es troben a la plaça del Baluard (nucli històric), l’avinguda del Doctor Vilaseca (barri Escorxador), la plaça Morlius (barri Sant Jordi), la cruïlla entre el carrer del Vapor Vell i el passatge del doctor Gimbernat (barri Sardana) i el carrer de Sant Benet i l’encreuament entre el carrer de Sant Lluís i la plaça d’Enric Yzaguirre (barri del Carme).