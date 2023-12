S’aixeca el confinament de la Canonja després d’estabilitzar-se l’incendi a Salvat Logística de Reus

detail.info.publicated ACN

Els Bombers de la Generalitat han estabilitzat l'incendi de l'empresa logística de Reus i ja s'ha aixecat el confinament preventiu de la població de la Canonja (Tarragonès). Protecció Civil ha desactivat al voltant de les 04.00 hores de la matinada l'alerta de risc químic Plaseqta un cop totes les mesures de contaminants han donat negatives. El foc evolucionat favorablement i afecta la companyia Salvat Logística -dedicada l'emmagatzematge, la distribució i el transport de productes farmacèutics- situada al Polígon Cim del Camp a la capital del Baix Camp. Els Bombers havien estat alertats de l'incendi a les 23.30 hores d'ahir dilluns i les flames afectaven inicialment un camió frigorífic just a l'accés a l'empresa.

El foc, però, s'ha propagat i ha acabat afectant l'interior de la construcció. En total, les flames han destruït les tres naus centrals de la companyia Salvat i part de la coberta s'ha esfondrat. Els Bombers de la Generalitat, que hi han estat treballant amb 28 dotacions terrestres, han apartat diversos vehicles estacionats a tocar de la façana de la nau sinistrada per tal de minimitzar riscos. A més de treballar en l'extinció de l'incendi des de l'exterior, els Bombers també han establert un pla de sectorització de l'edifici afectat per evitar que el foc propagués a la resta de naus, aconseguint confinar-lo fins a donar-lo per estabilitzat.

8 dotacions de Bombers continuen repassant punts calents

A les 11.00 hores d'aquest dimarts de Sant Esteve, 8 dotacions dels Bombers de la Generalitat continuen treballant a la zona i repassant punts calents dins la nau sinistrada, uns treballs que segurament es perllongaran durant tot el dia. A banda de l'interior de les tres naus, també s'han calcinat totalment tres semi tractores i parcialment una quarta semi tractora, un camió i un contenidor a la part posterior del recinte.

El Grup de Riscos Tecnològics dels Bombers de la Generalitat (GRIT) han anat prenent mesures de qualitat ambiental per valorar en tot moment l'ordre de confinament a la Canonja. Quan les mesures han donat repetidament valors negatius, els Bombers han aixecat el confinament, pels voltants de les 03.30 hores de la matinada. També hi han treballat la unitat sanitaritzada conjunta dels Bombers i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i el Grup Operatiu de Suport dels Bombers (GROS), que ha donat suport logístic a tot el dispositiu.

Mossos d'Esquadra i efectius de la Policia Local han estat a la zona fent els controls d'accessos al polígon, i el SEM ha desplaçat preventivament dues unitats terrestres, que no han hagut de fer cap actuació. El personal de Qualitat Ambiental desplaçat a la zona també ha fet medicions de contaminants en diferents punts, les quals han resultat totes negatives. Segons Bombers, durant tota la nit s'ha mantingut reunit el comitè tècnic del pla per fer seguiment de l'incendi i de les mesures per a la població, i s'ha estat en contacte amb els municipis de Reus i la Canonja.