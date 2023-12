Gir inesperat: Drets Socials rehabilitarà l'edifici actual de la residència de gent gran de Reus

L’edifici de la residència de gent gran de Reus serà rehabilitat els propers quatre anys per continuar prestant servei en les instal·lacions actuals. Així ho ha decidit el Departament de Drets Socials després de reunir-se aquest matí amb representants del Departament d’Economia i Hisenda, la Delegació Territorial del Govern a Tarragona i l’Ajuntament de Reus.

Drets Socials, titular del servei, s’havia compromès a trobar una solució definitiva abans de final d’any pel que fa a la ubicació del centre, després que en l’última trobada amb familiars i treballadors es presentés un informe on s’exposaven problemes estructurals importants en l’edifici. Les darreres setmanes, una comissió formada pel Govern català i l’Ajuntament, ha estat valorant quatre opcions diferents que permetessin mantenir el servei de residència al municipi, ja fos en noves instal·lacions o, tal com s’ha decidit finalment, actuant en l’edifici, propietat de l’Institut de la Seguretat Social.

El projecte de reforma haurà de resoldre les problemàtiques detectades: legionel·losi, risc d’incendi i risc estructural. A més, en ser un edifici vell, tampoc no compleix amb la normativa d’accessibilitat, ni amb la distribució d’espais pròpia d’una residència del segle XXI. En aquest sentit, la remodelació ha de servir per bastir unes instal·lacions segures i actualitzades que responguin al model d’atenció centrada en la persona que promou el Govern. El Departament estima que les obres durin aproximadament uns 4 anys i, malgrat que estem parlant només d’estudis preliminars, preveu una inversió d’entre 9 i 12 milions d’euros.

Un trasllat temporal

Com ja es va informar en la darrera trobada, les mancances detectades fan impossible realitzar les obres i mantenir actiu el servei en les mateixes instal·lacions. És per això que el Departament iniciarà el trasllat temporal de residents l’any vinent. En aquest sentit, s’iniciarà properament un procés de valoració, cas per cas, per tenir en compte les preferències de cadascuna de les persones usuàries i les seves famílies.

Els trasllats dels residents, que es faran en grups petits i de manera gradual, començarien la segona quinzena de gener i duraran el temps necessari per fer-los amb la màxima garantia per al benestar dels residents. Es mantindrà un equip d’informació i seguiment de la residència de gent gran de Reus per a famílies i professionals, que es perllongarà més enllà del trasllat del centre.